Tragiczny finał poszukiwań łodzi podwodnej Titan. Wszyscy pasażerowie zginęli

Filip Chajzer jedzie do Łodzi! Dziennikarz postanowił sprawdzić, czy słynne już słowa Bogusława Lindy o "mieście meneli" mają swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Filip Chajzer opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie, na którym widzimy go w samochodzie, a zza jego pleców wystaje papierowa podobizna Bogusława Lindy . Ruszamy wiadomo gdzie. Poproszę instrukcję obsługi miasta Łodzi. Najlepsze i najgorsze miejsca, które powinniśmy odwiedzić i pokazać;) Taki top 5! - napisał dziennikarz, zachęcając swoich fanów do zabawy. Ruszamy wiadomo gdzie. Poproszę instrukcję obsługi miasta Łodzi. Najlepsze i najgorsze miejsca, które powinniśmy odwiedzić i pokazać;) Taki top 5! Posted by Filip Chajzer on 2 listopada 2015 Przypomnijmy, że Bogusław Linda udzielił niedawno niefortunnej wypowiedzi, w bardzo niewybrednych słowach opisując Łódź. Określenie "miasto meneli" obiło się szerokim echem w mediach oraz samej Łodzi. Pojawiły się liczne komentarze, piętnujące wypowiedź aktora. S am Linda odniósł się do sprawy, tłumacząc, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Co Filip Chajzer zastanie w Łodzi? Czekacie na jego materiał w "Dzień dobry TVN"?