Riri! Kochamy cię, ale czemu to robisz? Rihanna ostatnio przytyła ok. 15 kilogramów - nie mamy nic przeciwko nadprogramowym kilogramom, które dodają jej seksapilu, ale okłamywanie fanów, że w stu procentach akceptuje się swoje ciało, a następnie perfidne wyszczuplanie się w Photoshopie... To już gruba przesada!

Rihanna pojawiła się na festiwalu Crop Over, gdzie pokazała się w baaardzo skąpym kolorowym stroju. Wyglądała bosko, ale czemu wyszczupliła się tak bardzo?

Zobaczcie WPADKĘ Riri - na zbliżeniu dokładnie widać, co z Photoshopem poszło nie tak!

