Kinga Rusin zaliczyła wpadkę w sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN". Doszło do niej podczas rozmowy z Natalią Kukulską. Panie rozmawiały na temat katastrofy, w której zginęła mama artystki - jedna z największych gwiazd polskiej piosenki, Anna Jantar.

Natalia Kukulska odwiedziła ostatnio, w 39. rocznicę tragedii, miejsce katastrofy samolotu.

Kiedyś to musiało nastąpić. Dziś po raz pierwszy odważyłam się pojechałać na miejsce katastrofy samolotu, w którym zginęła moja mama. Miejsce to jest upamiętnione pomnikami ofiar i muralem, na którym widnieje portret mojej mamy i kapitana Pawła Lipowczana. Zaświeciło na chwilę słońce i spotkałam niezwykle taktowanego pana Arka, taksówkarza, którego przyjaciel był pierwszym świadkiem tej tragedii. Przychodzi zawsze tego dnia. Nie odważył się powiedzieć tego co wie od przyjaciela, gdy spojrzał mi w oczy. Bardzo to doceniam. Tym samym powiedział wszystko... czy jest sens wracać do dramatycznych szczegółów, otwierać rany...? Sensem jest jedynie ocalić od zapomnienia.