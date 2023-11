Dla Natalii Kukulskiej 14 marca to wyjątkowo trudny dzień. Tego dnia w 1980 roku w katastrofie samolotu LOT Ił-62 „Mikołaj Kopernik” zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi. Na pokładzie samolotu lecącego z Nowego Jorku do Warszawy była Anna Jantar, która w tamtym czasie była u szczytu kariery. Na lotnisku na mamę czekała 4-letnia wówczas córka Natalia. Po 39 latach od katastrofy, córka wokalistki postanowiła odwiedzić miejsce, w którym zginęła jej mama.

Piosenkarka przez wiele lat nie mogła pogodzić się ze śmiercią mamy. Do dziś bardzo za nią tęskni i wspomina podczas swoich koncertów jej piosenki. Natalia po raz pierwszy zdecydowała się wybrać w miejsce w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie, gdzie doszło do katastrofy. Po wizycie w tym miejscu dodała wzruszający wpis:

Kiedyś to musiało nastąpić. Dziś po raz pierwszy odważyłam się pojechałać na miejsce katastrofy samolotu, w którym zginęła moja mama. Miejsce to jest upamiętnione pomnikami ofiar i muralem, na którym widnieje portret mojej mamy i kapitana Pawła Lipowczana. Zaświeciło na chwilę słońce i spotkałam niezwykle taktowanego pana Arka, taksówkarza, którego przyjaciel był pierwszym świadkiem tej tragedii. Przychodzi zawsze tego dnia. Nie odważył się powiedzieć tego co wie od przyjaciela, gdy spojrzał mi w oczy. Bardzo to doceniam. Tym samym powiedział wszystko... czy jest sens wracać do dramatycznych szczegółów, otwierać rany...? Sensem jest jedynie ocalić od zapomnienia.