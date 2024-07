Janusz Korwin-Mikke "błysnął" w europarlamencie, kiedy powiedział, że kobiety powinny zarabiać mniej, bo są "mniej inteligentne i słabsze od mężczyzn". Po jego wystąpieniu w sieci rozpętała się burza, a jego wypowiedź jest szeroko komentowana na świecie. Głos w sprawie zabrała również Agnieszka Woźniak-Starak, która zawsze broni kobiet.

Co napisała? Prezenterka nazwała Korwina-Mikkego... chamem!

Jeśli my jesteśmy słabsze, to co powiedzieć o tobie, Januszu? ???????????? #januszkorwinmikke#prawdziwymocarz #cham #pacan#seksista #pato - czytamy na Instagramie dziennikarki.