Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z treningu biegowego z Klarą. Trenerka, jako aktywna mama, zainwestowała w specjalny wózek do biegania, dzięki któremu w czasie joggingu może towarzyszyć jej 10-miesięczna córeczka Klara. Można powiedzieć, że to pierwszy fitsprzęt Klary! Podczas kiedy mama dba o formę, maluch również zyskuje - nie tylko spędza czas z mamą, ale również korzysta z zalet spacerów na świeżym powietrzu. Jaki wózek do biegania wybrała Ania Lewandowska?

Wózek do biegania Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie zdjęcie z joggingu z Klarą. Fanki natychmiast zaczęły dopytywać o model tzw. joggera, czyli wózka do biegania, na który zdecydowała się modelka. Sprawdziliśmy - Ania wybrała model o nazwie Urban Glide 2 Dark Shadow, pochodzący z kolekcji marki Thule. Wózek ma lekką konstrukcję, która sprawdzi się zarówno w mieście, jak i podczas aktywnego spędzania czasu z dzieckiem. Ten model można kupić za około 2 800 zł.

Anna Lewandowska na treningu biegowym z Klarą.

Instagram/Anna Lewandowska

Trenerka wybrała wózek THULE Urban Glide 2 Dark Shadow.

Materiały prasowe

Można do kupić za około 2 800 zł (źródło: scandinavianbaby.pl).