Kasia Warnke i Piotr Stramowski bardzo długo nie tylko ukrywali, że zostaną rodzicami, ale nawet zaprzeczali medialnym doniesieniom. W końcu jednak zdecydowali się ogłosić radosną nowinę na pokazie MMC, gdzie wystąpili na wybiegu w samych szlafrokach. Wtedy wszyscy mogli zobaczyć ogromny ciążowy brzuszek Kasi! Co jednak ciekawe, do tej pory para nie zdradziła płci swojego dziecka, ani jego imienia, choć pojawiły się domysły, że Kasia i Piotr powitali na świecie synka. Tym spekulacjom nieco przeczy najnowsze zdjęcie pary, na którym widać wózek! Poznajcie szczegóły poniżej.

Kasia Warnke i Piotr Stramowski pokazali wózek dziecka

Kasia Warnke opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, na którym widać jej męża Piotra z wózkiem w parku. Co ciekawe, para zdecydowała się na model w odcieniu różowego koloru, więc niektórzy podejrzewają, że aktorzy powitali na świecie córeczkę, a nie synka! Stereotypowo róż przypisany jest w końcu w naszej kulturze do płci żeńskiej.

Kasia i Piotr wciąż jednak ukrywają płeć swojego maleństwa, ale my za to wiemy, gdzie i za ile można kupić wózek, w którym je wożą. To model marki Eastywalker Charley, który można kupić razem z gondolą i spacerówką. Wózek nie jest aż taki drogi, jak na gwiazdorskie możliwości - kosztuje bowiem około 2249 złotych. Podoba się wam?

Kasia i Piotr długo ukrywali wiadomość o ciąży

