Katarzyna Warnke nie ukrywa już, że jest w ciąży! Na specjalnym pokazie MMC gwiazda odsłoniła spory już brzuszek, a na Instagramie posypały się dla niej gratulacje! Ale niektórzy pamiętają, że aktorka jeszcze pod koniec kwietnia zaprzeczała informacjom o swoim stanie. Dlaczego?

O tym, że Kasia i Piotr Stramowski spodziewają się dziecka, czytaliśmy już pod koniec kwietnia. Wtedy aktorka zdementowała informacje jednego z dwutygodników:

Stramowski również zaprzeczał, twierdząc, że nic nie wie o ciąży żony:

Teraz jednak wszystko się zmieniło. Dlaczego Kasia ukrywała swój stan? Jeden z internautów wprost o to zapytał:

Jak pani wierzyć? Pod koniec kwietnia uważała pani news o ciąży za bzdury wyssane z palca???????? we wszystkim taka pani prawdomówna? - zapytał.

Na to Kasia odpowiedziała:

To nie jest kwestia prawdomówności, tylko kontroli nad własnym życiem. Nie miałam ochoty dzielić się tą informacją publicznie do tej pory, a ktoś sobie uzurpował prawo do ujawniania moich bardzo osobistych spraw. I jestem niezwykle zadowolona z obecnej sytuacji. Nie czuję się moralnie zobowiązana wobec tabloidów. Także postrzegam przeprowadzoną przeze mnie grę jako sukces PR-owy. A Pani polecam się zastanowić, czy właściwie kieruje Pani swoje oczekiwania względem zaufania w świecie. Radzę skupić się na najbliższych.