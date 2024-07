Dawid Woliński w pierwszej edycji "Top Model. Zostań Modelką" bardzo krytykował i tak już szczupłe kandydatki. Po jego uwagach finalistki zrzuciły "nadprogramowe" kilogramy.

Jak dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu z "Dzień Dobry TVN" projektant nie zamierzał na tym poprzestać i chciał odchudzić jury!Jako pierwszy do diety kwalifikował się Marcin Tyszka. Jedynie Joanna Krupa nie musiała się obawiać krytyki Wolińskiego. Ta, jak twierdzi projektant "daje radę".

Okazuje się, że mu się udało, bowiem Marcin Tyszka bardzo wychudł. Korwin-Piotrowska może nieco mniej, ale w jej wyglądzie widać już poważne zmiany do których zdaje się, że chce nas przyzwyczaić byśmy nie doznali szoku. Zmieniła nieco kolor włosów i je przedłużyła, a nową sylwetkę opatrzyła bardziej designerskimi ciuchami.

Jak donosi magazyn "Gwiazdy" Tyszka schudł około 10 kilogramów. Nie wiadomo do końca, czy to za sprawą Wolińskiego, czy też jak wcześniej spekulowano na życzenie producentów, którzy ponoć wymagali by ich jury wyglądało nienagannie.



