Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, gdzie zabiera żonę na romantyczny weekend! To raj na ziemi

Wygląda na to, że Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", chce zapewnić swojej żonie wszystko co najlepsze! Jak wiadomo zbliża się długi, czerwcowy weekend i mąż Agnieszki zaplanował już romantyczny wyjazd. Swoimi planami pochwalił się na Instagramie. To miejsce to prawdziwy raj na ziemi. Zobaczcie!

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabiera Agnieszkę w piękne miejsce na długi weekend!

Chociaż 4. edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" dobiegła już końca, to jednak widzowie w dalszym ciągu śledzą losy swojej ulubionej pary - Agnieszki i Wojtka! Małżonkowie są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, a co więcej założyli również kanał na Youtubie, gdzie będziemy na bieżąco dowiadywać się, co u nich słychać i jakie mają plany. Fani nie mają wątpliwości - ta para jest po prostu dla siebie stworzona! Internauci uwielbiają patrzeć na ich szczęście.

Okazało się, że Wojtek to również prawdziwy romantyk! Jak wiadomo, zbliża się długi weekend czerwcowy i jest to idealna okazja na spędzenie wyjątkowych chwil ze swoją drugą połówką. Mąż Agnieszki zdecydował się zabrać swoją ukochaną do bardzo urokliwego miejsca, o czym poinformował na swoim Instagramie.

Cześć kochani...czeka Nas długi weekend czerwcowy dlatego piszę jakie macie plany, kto się wybiera w Beskidy?? My wybieramy się w wyjątkowe dla mnie miejsce @beskidzki_raj w którym bywałem wiele razy a teraz chciałbym go pokazać swojej żonie, mam nadzieję że jej się tak samo spodoba jak i mnie... - napisał Wojtek.

Internauci są przekonani, że Agnieszka na pewno będzie zachwycona z pobytu w Beskidach.

- Dokładnie rok temu też tam byliśmy 😊 bardzo urokliwe miejsce. Udanego wypoczynku 😎 🍹 ☀ - O tak pamiętam piękne widoki z wieży widokowej ❤️ - Masz rację Wojtek. Beskidy są cudne. Ja tu mieszkam 😍 zapraszam do Skoczowa - Moje ulubione miejsce! Będziecie zachwyceni 😊 udanego urlopu - piszą fani!

Odpoczynek w górach to idealna forma relaksu, dlatego my również jesteśmy pewni, że para wróci do Krakowa z mocno naładowanymi bateriami! Oczywiście Agnieszce i Wojtkowi życzymy pięknych wrażeń z pobytu w Beskidach. Kto tam był ten wie, że to prawdziwy raj na ziemi, dlatego żona Wojtka z pewnością będzie bardzo zadowolona z wyjazdu.

Agnieszka i Wojtek to prawdziwi ulubieńcy widzów i internautów! Fani są zachwyceni jak ta dwójka troszczy się o siebie i jak czule o sobie mówi. To prawdziwa miłość, którą dał Agnieszce i Wojtkowi program "Ślub od pierwszego wejrzenia"!

Wojtek i Agnieszka od razu zaczęli się ze sobą świetnie dogadywać! Fani od pierwszych chwil eksperymentu czuli, że ta dwójka musi być ze sobą! Tak też się stało i para wiedzie ze sobą szczęśliwe życie