Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została okradziona. "Karma wraca!"

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została okradziona! Wystarczyła tylko chwila nieuwagi. Niestety uczestniczka ślubnego show ma teraz sporo problemów, dlaczego? Zdenerwowana żona Wojtka zaapelowała do rabusiów na swoim Instagramie. Co się konkretnie wydarzyło? Czy sytuacja była niebezpieczna?

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zyskali ogromną popularność dzięki swojemu udziałowi w programie. Ich luz i naturalność, nawet przed kamerami sprawił, że bardzo szybko zyskali tytuł najsympatyczniejszej pary czwartej edycji. Wspólną decyzją para postanowiła, że zamieszkają w Krakowie - mieście Wojtka. Agnieszka bardzo szybko się zaadaptowała w nowym miejscu, nie tylko dzięki mężowi ale także przyjaciołom. Dziś niestety spotkała ją tam bardzo przykra sytuacja.

Okazało się, że ktoś ukradł Agnieszce tablice rejestracyjne z samochodu i zatankował na stacji benzynowej uciekając bez płacenia:

Wiecie co Wam powiem właśnie sobie szłam do samochodu jadąc do pracy, podchodzę pod auto, okazuje się, że nie mam tablic rejestracyjnych. Ktoś mi ukradł z przodu i z tyłu, więc ktoś kto zatankował na moje auto i odjechał na stacji benzynowej to życzę mu bardzo miłego dnia, bo ja mam teraz szereg spraw do załatwienia. Pozdrawiam cię bardzo miło i pamiętaj, że karma wraca. - powiedziała na swoim Instastory