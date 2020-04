Czwarta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi wiele emocji. Wojtek i Agnieszka cieszą się niezwykłą sympatią widzów, którzy mocno trzymają kciuki za szczęśliwy finał ich relacji. Panna młoda niemalże natychmiastowo rozczuliła się, kiedy podczas wesela jej "nowy mąż" dbał o jej samopoczucie, a w rozmowie z rodziną ciągle mówił o nich jako o jedności. Wojtek okazał się niezwykle czułym i rodzinnym mężczyzną, o czym świadczą jego wpisy na Instagramie, a szczególnie ten ostatni. Agnieszka jest szczęściarą!

Wzruszający wpis o rodzinie Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Jeszcze kilka miesięcy temu nie przyszłoby nam do głowy, że moglibyśmy spędzać święta z dala od rodziny. Rozprzestrzeniający się koronawirus pokrzyżował plany wielu ludzi, którzy spędzają święta z dala od najbliższych. Samotne święta to także trudny temat dla Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnik zamieścił w sieci wzruszający wpis, do którego dołączył kolaż przedstawiający jego najbliższych, którym nie może dziś złożyć życzeń osobiście:

Rodzina i przyjaciele to jest dar który trzeba zawsze doceniać, dlatego w ten wyjątkowy czas świąt oraz w dobie pandemii wiem, że jesteście ze mną... #mama #rodzina #przyjaciele #kochamwas

Internauci zauważyli fakt, że na zdjęciach brakuje Agnieszki. Jednak uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na razie nie mogą zdradzać jak potoczyły się ich losy po programie. Przed nami jeszcze 6. odcinków programu, w którym będziemy mogli śledzić, jak rozwijała się ich relacja w pierwszych tygodniach po ślubie.

No i wife bez względu czy na zdjęciu czy w sercu ❤️😉od tak wydedukowałam dla własnego lepszego samopoczucia w te święta 😁radosnego Alleluja dla całej rodziny 😍 - napisała internautka a Wojtek polubił jej komentarz

My również trzymamy kciuki za tę relację!

Agnieszka i Wojtek zyskali sympatię widzów już od pierwszego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale co najważniejsze, również ze sobą złapali bardzo dobry kontakt. Sami nie kryli swojego zaskoczenia, a również rodzina była niezwykle szczęśliwa poznając nowych członków.