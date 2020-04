"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka o Wojtku: "Czuję się z nim bezpiecznie"! Zobacz co jeszcze wydarzyło się w 7. odcinku

Uczestnicy 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" mają już za sobą uroczystość zaślubin oraz wspaniałe imprezy weselne! Teraz nadszedł czas na wyjątkowe podróże poślubne. Czy wszystkie pary w dalszym ciągu świetnie się ze sobą dogadują? Czy pojawiły się jakieś kryzysy? Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": uczestnicy poznają się podczas podróży poślubnych!

Oliwia i Łukasz

Oliwia i Łukasz wybrali się na malowniczą Maltę. Wygląda na to, że obydwoje świetnie bawili się podczas podróży poślubnej! Para dużo żartowała i wyraźnie zbliżyła się do siebie!

Wszystko jest perfekcyjnie! Czasami aż ciężko uwierzyć, że jest aż tak dobrze! - powiedział szczęśliwy Łukasz

Jednak Oliwia zdaniem ekspertów "wbija szpileczki" i dogryza Łukaszowi. Chociaż widać, że chłopak jest spięty, to dziewczyna cały czas testuje jego możliwości uszczypliwymi tekstami. Łukasz jednak nie protestuje na te docinki. Eksperci obawiają się, że jeżeli chłopak nie zareaguje, to Oliwia może nauczyć się takiego sposobu odzywania się do partnera. Mimo wszystko 24-latka przyznała, że właśnie zaczyna się jakaś piękna przygoda i... całe życie! Para zdecydowała się nawet kupić kłódkę i przypiąć ją do napisu "Love". Jak wiadomo ten gest czyni się, gdy chce się być z drugą osobą do końca swoich dni!

Po powrocie z podróży poślubnej małżeństwo rozdzieliło się i wróciło do swoich rodzinnych miast. Jednak jak wiadomo jeżeli chcą stworzyć trwały związek, będą musieli szybko podjąć decyzję o przeprowadzce. Które z nich zdecyduje się na ten krok?

Agnieszka i Wojtek

Agnieszka i Wojtek wyjechali do Hiszpanii. Podczas podróży poślubnej zachowywali się jak para, która zna się znacznie dłużej niż 48 godzin. Pomiędzy tą dwójką nie ma żadnego skrępowania! Małżeństwo spędza dużo czasu na rozmowach, aby jak najlepiej się poznać.

Nie chcę zapeszać, ale w innych sytuacjach nie szedłbym tak szybko. [...] Mamy tylko miesiąc, więc musimy przyspieszyć to wszystko. Oczywiście do pewnych granic, bo ja pewnych granic nie przestąpię. Zagraliśmy otwartymi kartami, gramy całym sobą, pokazujemy całych siebie. Rozmawiamy ciągle, ale są też fajne elementy kiedy milczymy przy sobie. Dobrze się z tym czuję - powiedział Wojtek.

Para wybrała się na wycieczkę do Malagi, jednak nie obyło się bez perypetii. Małżeństwo kompletnie pomyliło trasę, jednak to w ogóle ich nie zdenerwowało, a wręcz przeciwnie - rozbawiło. Agnieszka przyznała, że pierwszy raz oddała się spontaniczności, a nie dokładnemu planowaniu wszystkiego.

Następnego dnia Agnieszka i Wojtek udali się na kolejną wycieczkę. Podczas podróży para obiecała sobie, że w razie jakichkolwiek wątpliwości od razu będą o tym siebie informować.

Jestem z nim szczęśliwa! Czuje się z nim bezpiecznie - powiedziała Agnieszka Czuję się bardzo swobodnie z nią. [...] Czuję się naprawdę jakbym był w tym związku nie od kilkudziesięciu godzin, tylko znacznie dłużej - przyznał Wojtek.

Agnieszka jednak obawia się o relację swojego męża z jego najlepszym przyjacielem. Dziewczynę lekko denerwowały ciągłe sms-y i telefony Wojtka do Oskara podczas podróży poślubnej. Na szczęście spotkanie uroczych małpek rozładowało napięcie między parą. Co wydarzy się po powrocie do kraju? Czy w dalszym ciągu para będzie się tak świetnie dogadywać?

Joanna i Adam

Joanna i Adam wyjechali na Majorkę. Tam złapali pierwszy głębszy oddech po pierwszych stresujących chwilach.

Skłamałbym, gdybym powiedział, że Joasia mi się nie spodobała - powiedział Adam Wydaje mi się, że jesteśmy siebie ciekawi - powiedziała Joasia.

Po nerwowych początkach znajomości, Joanna i Adam zaczęli zachowywać się przy sobie bardzo swobodnie.

Odczułem, że jest szczerą osobą, która wie czego chce w życiu - powiedział Adam o swojej żonie.

Wydaje się, że para znalazła wspólny język. Joasia cieszy się, że Adam na nic nie narzeka.

Ja potrzebuję takiej osoby, która mnie pociągnie, która da mi taką iskierkę - powiedziała Asia.

Joanna przyznała, że jest osobą, która boi się nowych rzeczy w życiu. Bardzo martwi się, że jak zacznie się "robić poważnie", to się zablokuje i wycofa ze wszystkiego? Czy tak się stanie? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

