Aldona Orman to 55-letnia polska aktorka telewizyjna i teatralna. Znana jest przede wszystkim z serialu "Klan". Zagrała również w "Quo Vadis" i "Ślepnąc od świateł". Dzisiaj poprzez Instagram przekazała smutną wiadomość o stanie swojego zdrowia.

Aldona Orman opublikowała zdjęcie ze szpitala i poinformowała fanów, że żyje. Nikt nie wiedział o tym, co parę dni temu wydarzyło się podczas nagrywania kolejnych odcinków serialu "Klan". Jak się okazało, kobieta 16 października trafiła do szpitala, ponieważ częściowo pękł jej tętniak w głowie. Na szczęście dzięki szybkiej pomocy ludzi z planu kobieta żyje.

6 października zostało mi uratowane życie ! Najpierw moja kochana i wspaniała Klanowa Rodzina, szybko wezwała karetkę na plan, gdy częściowo pękł mi tętniak w głowie.W Szpitalu MSWiA po szybkich badaniach okazało się, że mam świeżą krew w głowie. Wybitny lekarz neurochirurg wewnątrznaczyniowy - Michał Zawadzki i Vadim Matsibora operowali pozostałą część tętniaka. Embolizowano go od 1.00 do 6.30 rano. Po 10 dniach dalej ból jest straszny. Jestem bardzo słaba, Żadne leki nie potrafią go uśmierzyć

- napisała Aldona Orman.