Do programu rozrywkowego „Kuba Wojewódzki” od lat zapraszane są znane osobistości ze świata show-biznesu. Prowadzący - Kuba Wojewódzki - słynie z bezpośrednich pytań i kontrowersyjnych tematów poruszanych na wizji. Gdy w swoich mediach społecznościowych ogłosił, że w kolejnym odcinku pojawi się Marcin Dubiel, w sekcji komentarzy zawrzało. Fanom wcale nie spodobał się ten pomysł.

Marcin Dubiel u Kuby Wojewódzkiego. Oburzenie w sieci

Kuba Wojewódzki, znany dziennikarz i prowadzący autorski talk-show, zapowiedział najnowszy odcinek na swoim Instagramie. Na jego kanapie zasiądą influencer Marcin Dubiel oraz prezenter telewizyjny Piotr Gąsowski. Odcinek zostanie wyemitowany już w najbliższy wtorek o 22:40 na antenie TVN. Wojewódzki udostępnił wspólne zdjęcie z gośćmi oraz kadry z programu, do których dołączył wpis.

Człowiek który zadaje pytanie jest głupcem przez minutę. Człowiek który nie zadaje pytań jest głupcem przez całe życie … napisał Kuba Wojewódzki.

Pod postem szybko pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie byli zachwyceni zaproszeniem Marcina Dubiela, zamieszanego w aferę Pandora Gate. Wielu z nich stwierdziło, że jego przeszłość powinna przekreślić występy w telewizji.

My wciąż pamiętamy ….

Goszczenie Dubiela na tej kanapie to już trochę przegięcie

Nie dajcie mu atencji i skończcie to nagłaśniać czytamy w komentarzach.

Marcin Dubiel i Pandora Gate

Pandora Gate była z pewnością jedną z najgłośniejszych afer polskiego Internetu. Wszystko zaczęło się pod koniec 2023 roku. Sylwester Wardęga i Konopsky opublikowali serię materiałów, w których przedstawili zarzuty dotyczące rzekomo nieodpowiednich relacji części twórców internetowych z osobami niepełnoletnimi. Wówczas oberwało się również Marcinowi Dubielowi, który przyjaźnił się ze Stuartem Burtonem (który był głównym bohaterem skandalu).

Marcin Dubiel stanowczo zaprzeczał oskarżeniom, które pojawiały się wokół jego nazwiska. Co więcej, po publikacji materiałów Wardęgi postanowił wnieść przeciwko niemu pozew cywilny. Sądy dwóch instancji uznały, że Wardęga nie udowodnił swoich zarzutów, a jego działania naruszyły dobra osobiste influencera. Marcin Dubiel przekazał szczegóły wyroku na Instagramie.

Ponad dwa lata mierzyłem się z publicznym oskarżeniem o jedne z najcięższych rzeczy, o jakie można zostać oskarżonym. Rok temu sąd pierwszej instancji ustalił bez cienia wątpliwości, że zostałem pomówiony. Wyrok ten został poddany kontroli i dziś potwierdził to Sąd Okręgowy. Sylwester Wardęga został prawomocnie skazany przekazał influencer na Instagramie.

Zobacz także: