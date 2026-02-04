Marcin Dubiel przekazał wieści z sądu: "Ponad dwa lata mierzyłem się z publicznym oskarżeniem"
Marcin Dubiel przekazał szokujące wieści z sądu. 4 lutego 2026 roku Sąd Okręgowy w Płocku potwierdził wcześniejszy wyrok - Sylwester Wardęga został prawomocnie skazany za pomówienie youtubera w głośnej sprawie Pandora Gate. To koniec trwającej ponad dwa lata batalii sądowej.
4 lutego 2026 roku Marcin Dubiel, znany youtuber i influencer, ogłosił na swoich mediach społecznościowych, że zakończyła się jego dwuletnia batalia sądowa z Sylwestrem Wardęgą. Jak poinformował, Sąd Okręgowy w Płocku wydał prawomocny wyrok, który potwierdza wcześniejsze ustalenia Sądu Rejonowego w Mławie z kwietnia 2025 roku. Sąd stwierdził jednoznacznie, że Dubiel został pomówiony przez Wardęgę.
Marcin Dubiel ogłasza wyrok
Marcin Dubiel opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zaznaczył, że przez ponad dwa lata zmagał się z ciężkimi oskarżeniami, które uderzyły w jego wizerunek i życie osobiste.
Ponad dwa lata mierzyłem się z publicznym oskarżeniem o jedne z najcięższych rzeczy, o jakie można zostać oskarżonym. Rok temu sąd pierwszej instancji ustalił bez cienia wątpliwości, że zostałem pomówiony. Wyrok ten został poddany kontroli i dziś potwierdził to Sąd Okręgowy. Sylwester Wardęga został prawomocnie skazany
Sąd Okręgowy w Płocku potwierdza: Wardęga winny pomówień
Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku oznacza, że wcześniejsze orzeczenie Sądu Rejonowego w Mławie zostało utrzymane. W kwietniu 2025 roku sąd pierwszej instancji uznał, że Sylwester Wardęga dopuścił się pomówienia wobec Marcina Dubiela, publikując treści sugerujące jego zaangażowanie w kontrowersyjne wydarzenia ujawnione w ramach tzw. Pandora Gate.
Wardęga oskarżył Dubiela m.in. o wiedzę na temat relacji innego youtubera - Stuu - z osobą niepełnoletnią. Twierdził, że Dubiel miał mieć świadomość relacji Stuu z 14/15-latką, a także spotkań z 14-latką w Anglii. Sąd uznał jednak, że wypowiedzi Wardęgi nie miały podstaw w faktach, a ich publikacja nie była podyktowana interesem społecznym.
Pandora Gate: kulisy sprawy, która wstrząsnęła internetem
Pandora Gate to jedna z największych afer w polskim internecie, która wybuchła w październiku 2023 roku. Wówczas Sylwester Wardęga oraz Konopsky opublikowali serię filmów dokumentujących rzekome nieodpowiednie relacje znanych twórców internetowych z nieletnimi. Wśród wskazanych osób znalazł się również Marcin Dubiel.
Dubiel stanowczo zaprzeczał wszelkim oskarżeniom, a po publikacjach Wardęgi wytoczył mu proces cywilny. Jak wykazały sądy dwóch instancji, Wardęga nie udowodnił swoich zarzutów, a jego działania zostały uznane za naruszenie dóbr osobistych Dubiela.
Sylwester Wardęga po wyroku: „To lekcja dla mnie”
Po ogłoszeniu wyroku pierwszej instancji w kwietniu 2025 roku, Sylwester Wardęga odniósł się do decyzji sądu w oświadczeniu.
Przegrałem w sądzie z Dubielem. Mimo że wiedział on o relacjach Stuu, w tym o związku z 14/15-latką i o spotkaniach z 14-latką w Anglii, to zdaniem sądu w swoim filmie Dubiela bezsprzecznie pomówiłem. Według sądu nie zrobiłem filmu dla uzasadnionego celu społecznego. To lekcja dla mnie, by czasem po prostu milczeć
Nie jest znane jego stanowisko po ogłoszeniu prawomocnego wyroku, jednak fakt jego skazania zamyka sprawę, która od ponad dwóch lat wzbudzała ogromne emocje w sieci i podzieliła społeczność internetową.
Jakie konsekwencje może mieć wyrok dla innych twórców?
Sprawa Marcin Dubiel wyrok może mieć dalekosiężne skutki dla innych twórców internetowych. Dubiel zaznaczył w swoim wpisie, że wyrok ten powinien być przestrogą dla tzw. „samozwańczych szeryfów”, którzy pod pretekstem działania w interesie publicznym dopuszczają się oskarżeń bez dowodów.
Wymiar tej kary ma odstraszać wszystkich samozwańczych szeryfów działających pod pretekstem interesu społecznego, a w rzeczywistości karmiących swoje ego i działających z chęci zysku. Niech jej wymiar się niesie, niech będzie przykładem dla innych, niech odstrasza
