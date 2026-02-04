4 lutego 2026 roku Marcin Dubiel, znany youtuber i influencer, ogłosił na swoich mediach społecznościowych, że zakończyła się jego dwuletnia batalia sądowa z Sylwestrem Wardęgą. Jak poinformował, Sąd Okręgowy w Płocku wydał prawomocny wyrok, który potwierdza wcześniejsze ustalenia Sądu Rejonowego w Mławie z kwietnia 2025 roku. Sąd stwierdził jednoznacznie, że Dubiel został pomówiony przez Wardęgę.

Marcin Dubiel ogłasza wyrok

Marcin Dubiel opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zaznaczył, że przez ponad dwa lata zmagał się z ciężkimi oskarżeniami, które uderzyły w jego wizerunek i życie osobiste.

Ponad dwa lata mierzyłem się z publicznym oskarżeniem o jedne z najcięższych rzeczy, o jakie można zostać oskarżonym. Rok temu sąd pierwszej instancji ustalił bez cienia wątpliwości, że zostałem pomówiony. Wyrok ten został poddany kontroli i dziś potwierdził to Sąd Okręgowy. Sylwester Wardęga został prawomocnie skazany - napisał Dubiel.

Sąd Okręgowy w Płocku potwierdza: Wardęga winny pomówień

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku oznacza, że wcześniejsze orzeczenie Sądu Rejonowego w Mławie zostało utrzymane. W kwietniu 2025 roku sąd pierwszej instancji uznał, że Sylwester Wardęga dopuścił się pomówienia wobec Marcina Dubiela, publikując treści sugerujące jego zaangażowanie w kontrowersyjne wydarzenia ujawnione w ramach tzw. Pandora Gate.

Wardęga oskarżył Dubiela m.in. o wiedzę na temat relacji innego youtubera - Stuu - z osobą niepełnoletnią. Twierdził, że Dubiel miał mieć świadomość relacji Stuu z 14/15-latką, a także spotkań z 14-latką w Anglii. Sąd uznał jednak, że wypowiedzi Wardęgi nie miały podstaw w faktach, a ich publikacja nie była podyktowana interesem społecznym.

Pandora Gate: kulisy sprawy, która wstrząsnęła internetem

Pandora Gate to jedna z największych afer w polskim internecie, która wybuchła w październiku 2023 roku. Wówczas Sylwester Wardęga oraz Konopsky opublikowali serię filmów dokumentujących rzekome nieodpowiednie relacje znanych twórców internetowych z nieletnimi. Wśród wskazanych osób znalazł się również Marcin Dubiel.

Dubiel stanowczo zaprzeczał wszelkim oskarżeniom, a po publikacjach Wardęgi wytoczył mu proces cywilny. Jak wykazały sądy dwóch instancji, Wardęga nie udowodnił swoich zarzutów, a jego działania zostały uznane za naruszenie dóbr osobistych Dubiela.

Sylwester Wardęga po wyroku: „To lekcja dla mnie”

Po ogłoszeniu wyroku pierwszej instancji w kwietniu 2025 roku, Sylwester Wardęga odniósł się do decyzji sądu w oświadczeniu.

Przegrałem w sądzie z Dubielem. Mimo że wiedział on o relacjach Stuu, w tym o związku z 14/15-latką i o spotkaniach z 14-latką w Anglii, to zdaniem sądu w swoim filmie Dubiela bezsprzecznie pomówiłem. Według sądu nie zrobiłem filmu dla uzasadnionego celu społecznego. To lekcja dla mnie, by czasem po prostu milczeć - napisał Wardęga.

Nie jest znane jego stanowisko po ogłoszeniu prawomocnego wyroku, jednak fakt jego skazania zamyka sprawę, która od ponad dwóch lat wzbudzała ogromne emocje w sieci i podzieliła społeczność internetową.

Jakie konsekwencje może mieć wyrok dla innych twórców?

Sprawa Marcin Dubiel wyrok może mieć dalekosiężne skutki dla innych twórców internetowych. Dubiel zaznaczył w swoim wpisie, że wyrok ten powinien być przestrogą dla tzw. „samozwańczych szeryfów”, którzy pod pretekstem działania w interesie publicznym dopuszczają się oskarżeń bez dowodów.

Wymiar tej kary ma odstraszać wszystkich samozwańczych szeryfów działających pod pretekstem interesu społecznego, a w rzeczywistości karmiących swoje ego i działających z chęci zysku. Niech jej wymiar się niesie, niech będzie przykładem dla innych, niech odstrasza - pisał Dubiel.

Zobacz także: Cichopek zaskoczyła nowym wideo. Nagle ogłosiła: "Ja i Marcin bez zmian"