Kuba Wojewódzki na swoim Instagramie wstawił zdjęcie z batonami Anny Lewandowskiej. Napisała "A ja lubię fooodsbyann". Czy to wsparcie Ani po tym jak w jej batonach znaleziono pleśń i larwę mola spożywczego?

Tak uważają internauci, którzy żywo dyskutują pod zdjęciem Kuby, kłócąc się czy batony Ani są lepsze czy gorsze od batonów Ewy Chodakowskiej. A także czy może zdjęcie feralnego batona Ani to prowokacja jak zasugerowała firma produkująca batony "Energy Bar". Inni uważają, że musi być to prawda i zarzucają Kubie, że w ten sposób spłacił wizytę Lewandowskich w jego programie.

Co piszą internauci?



- Państwo Lewandowscy przyjęli zaproszenie do programu w zamian za promowanie batonów?

- Podobno od kiedy Chodakowska zrobila batony za Ania Lewandowska jakas fanka Ewy wstawila zdjecie batona ANI marki z molem spozywczym. Wczesniej bylo wszystko ok do tej pory, ludzie sa straszni i zawistni. Ani batony sa lepsze a ktos zrobil takie swinstwo

- Niezła reklama Kuba, ale chyba wolę zjeść jabłko ;(

- bez przesady. Firma Anki tak pisze, bo co niby maja powiedziec? Kobieta, ktora znalazla ta larwe powinna zglosic to do Sanepidu. Niestety bardzo duzo bylo przypadkow z larwami w artykulach spozywczych, to zadna nowosc.

- Czyżby taka słaba sprzedaż że też musisz reklamować te batony? Heh, czego to nie zrobisz,żeby się podlizać bogatszym. Polecam zjeść banana lub jabłko, zdrowsze i smaczniejsze - czytamy na Instagramie Kuby Wojewódzkiego pod zdjęciami.