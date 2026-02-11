Choć tłusty czwartek to dzień, który powinien kojarzyć się wyłącznie pozytywnie, niektórych czeka gorzkie rozczarowanie. Mowa szczególnie o nieświadomych klientach, którzy ustawią się w kolejce po pączki Magdy Gessler bez sprawdzenia ceny. Za słodkości sprzedawane w lokalach gwiazd show-biznesu możemy zapłacić nawet 25 złotych. Prawdziwie sensacyjną ofertę na tłusty czwartek znajdziemy jednak w restauracji Kuby Wojewódzkiego.

Cena pączka u Kuby Wojewódzkiego

O tym, że ceny pączków Magdy Gessler wywołują kontrowersje, przekonaliśmy się ponownie w tym roku. Restauratorka, gwiazda „Kuchennych rewolucji” naprawdę ceni swoje przysmaki. Fani muszą zapłacić za nie nawet kilkadziesiąt złotych. Stawkę podniósł Kuba Wojewódzki w swojej restauracji Niewinni Czarodzieje 3.0.

W ofercie lokalu, którego współwłaścicielem jest dziennikarz TVN, znajdziemy pączka nadziewanego szampańską truskawką. Koszt to 200 złotych. Za tak wysoką cenę odpowiada istotny dodatek. Do słodkości dołączana jest butelka szampana G.H Mumm. Za najtańszą butelkę wspomnianego alkoholu należy zapłacić około 190 zł. Limitowane edycje mogą wynieść nawet po kilka tysięcy złotych.

Co ciekawe, podobno lista pączków w tej ofercie jest „mocno ograniczona”, dlatego już na kilka dni przed tłustym czwartkiem rozpoczęto zapisy. Czy rzeczywiście cieszą się takim zainteresowaniem? Tego nie wiemy. Nie po raz pierwszy lokal Wojewódzkiego dba o marketing z okazji święta miłośników pączków.

Warto przypomnieć, że w 2023 roku w Niewinnych Czarodziejach 3.0 można było kupić w cenie 49 zł za sztukę. Natomiast w ubiegłym roku na półkach u Wojewódzkiego znalazły się pączki dubajskie. Cena? 108 zł. Wcześniej w lokalu oferowano też pudełko z trzema pączkami, czterema faworkami i sześcioma batonami za 200 zł.

Ceny pączków gwiazd zwalają z nóg. Czy na pewno warto?

Podczas gdy celebryci prześcigają się w luksusowych i drogich ofertach, w wielu cukierniach oraz piekarniach zapłacimy średnio od 3,90 zł do 5,90 zł. Nawet w droższych punktach ceny rzadko przekraczają 15 zł za sztukę. Niedawno popularny influencer porównał pączki Magdy Gessler do zwykłych wypieków z piekarni. Werdykt nie pozostawił wątpliwości.

Zobacz także: Kędzierski wymownie o ślubie Wojewódzkiego i Rosińskiej. Teraz się zacznie?