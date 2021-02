Paweł Kukiz pokazał zdjęcia córek z dzieciństwa. Dziś są już dorosłe, a jedna z nich robi karierę jako projektantka mody! Jak dziś wyglądają?

Paweł Kukiz pokazał zdjęcia z żoną i córkami. Muzyk zdecydował się pokazać tak intymne fotografie z okazji 30. rocznicy ślubu ze swoją żoną Małgorzatą Skarbek. Para doczekała się trzech pięknych córek, Poli, Hani i Julii. Jednak ze wszystkich trzech to właśnie Pola jest najbardziej aktywna w internecie. Jak dorosłe już córki Pawła Kukiza wyglądają i co u nich słychać?

Paweł Kukiz z żoną Małgorzatą Skarbek poznali się jeszcze jako nastolatkowie. Od razu wiedzieli, że są sobie przeznaczeni. Para pobrała się 9 lutego 1992 roku. Urocze zdjęcie z tej uroczystości zamieścił Paweł Kukiz na swoim Facebooku. Internauci nie skąpili słów gratulacji:

Paweł i Małgorzata doczekali się trzech pięknych córek. Pola, Julia i najmłodsza Hania to oczka w głowie swojego taty. Pola, która najchętniej udziela się w mediach, nie raz wspominała, że Paweł Kukiz jest dość zaborczym tatą, pilnującym swoich córek. Teraz Pola, Julia i Hania są już dorosłe. Jak zmieniły się na przestrzeni czasu?

Najwięcej dowiemy się o Poli Kukiz, która w tej chwili ma już 26 lat. Pola chętnie używa mediów społecznościowych i publikuje swoje zdjęcia. Nie trudno zauważyć jak bardzo jest podobna do swojej mamy. Długie brązowe włosy, tatuaże i okrągłe brązowe oczy są identyczne jak u Małgorzaty Skarbek.

Julia Kukiz jest najstarszą córką Pawła. Julia zdecydowanie unika rozgłosu i nie pojawia się u boku sławnego taty na ściankach. W 2017 roku do mediów wyciekły zdjęcia z jej ślubu, które pokazała młodsza siostra Pola. Julka od pewnego czasu pracuje w branży modowej. W 2020 roku zorganizowała swój pierwszy pokaz mody.

Moda to dla mnie nie tylko ubrania, ale przede wszystkim dziedzina sztuki, a ze sztuką właściwie w jakiś sposób byłam związana zawsze. Nie wiem, w którym dokładnie momencie pojawiło się zainteresowanie modą, ale z tego, co pamiętam, to już od dzieciństwa lubiłam oglądać pokazy mody, podziwiać największych projektantów i przebierać siostry i kuzynki - mówiła w rozmowie z "Plotkiem.pl".