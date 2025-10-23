Kuba Wojewódzki, znany z ostrych komentarzy i bezkompromisowego języka, ponownie dał o sobie znać. Tym razem wziął na tapet najnowszą "samolotową aferę" z udziałem Daniela Martyniuka, syna Zenka Martyniuka. W felietonie opublikowanym w tygodniku "Polityka", showman odniósł się do ostatnich wydarzeń z udziałem celebryty. Jednym ironicznym zdaniem podsumował jego medialne wybryki.

Skandal na pokładzie: Daniel Martyniuk doprowadził do lądowania awaryjnego

Do wydarzeń, które sprowokowały komentarz Wojewódzkiego, doszło na pokładzie samolotu linii Wizz Air lecącego z Malagi do Warszawy. Daniel Martyniuk miał wszcząć awanturę, kiedy odmówiono mu podania piwa. Według relacji pasażerów, wygłosił "kwiecistą przemowę", która była na tyle niepokojąca, że samolot musiał awaryjnie lądować w Nicei. Na miejscu interweniowała francuska policja, która przejęła Daniela Martyniuka. Informacje o incydencie szybko trafiły do mediów, a nagranie z pokładu samolotu stało się szeroko komentowane w sieci, także za granicą.

Jeszcze niedawno Daniel Martyniuk deklarował wycofanie się z życia publicznego. Zapowiadał, że skupi się na sobie i zakończy aktywność w mediach społecznościowych. Deklaracje te nie potrwały jednak długo. Wkrótce po tym, jak opublikował w sieci zdjęcie zgniecionej obrączki, doszło do feralnego incydentu na pokładzie samolotu. Obecnie wiele się mówi o tym, jakie konsekwencje poniesie syn Zenka Martyniuka.

Tak Wojewódzki skomentował zachowanie Daniela Martyniuka

Kuba Wojewódzki znany jest z tego, że bez ogródek komentuje zarówno scenę polityczną, jak i show-biznes. W przypadku Daniela Martyniuka nie potrzebował wielu słów. Jedno zdanie wystarczyło, by jego komentarz obiegł portale społecznościowe i wywołał lawinę reakcji.

Felieton w "Polityce" celnie punktował nie tylko zachowanie samego Daniela. "Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz", ta fraza błyskawicznie stała się memem i przyczyniła się do dalszego rozprzestrzeniania się informacji o incydencie.

Daniel Martyniuk poinformował, że nie będzie już ze swoją żoną Faustyną, gdyż do siebie nie pasują. Oznajmił także, że znika z social mediów i nie pojawi się na chrzcinach syna. Niesamowity chłopak. Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz napisał Wojewódzki.

Ten kąśliwy komentarz odnosił się do niedawnych oświadczeń Daniela Martyniuka, w których ten zapowiedział, że nie będzie już ze swoją żoną Faustyną, zniknie z social mediów i nie pojawi się na chrzcinach syna. Internauci natychmiast podchwycili słowa Wojewódzkiego, a komentarz stał się wiralem.

Jak podano w mediach, Daniel Martyniuk został zwolniony przez francuską policję w środę, 22 października, wieczorem. Od tego czasu nie skomentował ani incydentu w samolocie, ani wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego.

