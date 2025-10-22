Do szokującej sytuacji doszło na pokładzie samolotu linii Wizz Air lecącego z Malagi do Warszawy. Daniel Martyniuk, syn znanego wokalisty disco polo Zenona Martyniuka, miał wszcząć burzliwą awanturę z załogą maszyny. Z relacji świadka, który rozmawiał z portalem Vogule Poland, wynika, że chodziło o sprzedaż alkoholu, a obsługa odmówiła. Według tej samej relacji, Martyniuk nie tylko podnosił głos, ale również obrażał członków załogi, w tym stewardessę i stewarda. Jak na zachowanie syna zareagowali Danuta i Zenek Martyniukowie? Tego nikt się nie spodziewał!

Awantura w samolocie. Daniel Martyniuk atakuje załogę

Zachowanie Daniela Martyniuka doprowadziło do poważnych konsekwencji. Kapitan samolotu zdecydował się na awaryjne lądowanie w Nicei we Francji. Po dotarciu na ziemię na pokład weszła francuska policja, która wyprowadziła awanturującego się pasażera. Linie lotnicze wydały oficjalne oświadczenie i podkreślają, że sytuacja była na tyle groźna, że nie mogła zostać zignorowana i Wizz Air nie zgadza się na agresywne zachowania, stąd tak ostra reakcja.

Interwencja funkcjonariuszy ws. Daniela Martyniuka była konieczna, by zapewnić bezpieczeństwo pozostałym pasażerom oraz załodze. Dla Daniela Martyniuka oznaczało to koniec podróży oraz potencjalne problemy prawne. Kara finansowa może być naprawdę dotkliwa.

Reakcja Zenona i Danuty Martyniuków na kolejny wybryk syna

Rodzice Daniela, czyli Zenon i Danuta Martyniukowie najwyraźniej nie chcą komentować incydentu. Do tej pory Danuta Martyniuk chętnie udzielała wywiadów nawet przy kontrowersyjnych sytuacjach związanych synem, a z kolei Zenon Martyniuk jest znany z tego, że nie komentuje życia rodzinnego.

Teraz portal Plejada próbował uzyskać komentarz od rodziców Martyniuka, jednak spotkali się z milczeniem. Zenon Martyniuk, zapytany o uczucia względem zachowania syna, miał natychmiast rzucić słuchawką. Z kolei Danuta Martyniuk odpowiedziała jedynie:

Do widzenia - miała wykrzyczeć Danuta Martyniuk.

Widać, że "afera samolotowa" z udziałem Daniela Martyniuka przelała czarę goryczy i bliscy nie chcą już publicznie zabierać głosu na temat syna!

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA