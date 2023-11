Martyna Wojciechowska opublikowała na swoim Facebooku wpis dotyczący używania plastikowych butelek. Stwierdziła, ze szkło wcale nie jest takie eko jak wszyscy sądzą, a plastik, w przeciwieństwie od niego, da się recyklingować. Reakcje fanów są miażdżące! Niektórzy nie zostawiają na gwieździe suchej nitki!

Zobacz: Jak nadać nowe życie nieużywanym przedmiotom? Ciekawe rzeczy z recyklingu

W licznych komentarzach internauci wdali się w żarliwą dyskusję. Nie zabrakło ostrych słów pod względem dziennikarki.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU PONIŻEJ

Plastik nie taki zły - zaczęła swój wpis Martyna Wojciechowska. Dziennikarka chciała przekonać ludzi, że używanie plastikowych butelek jest dużo bardziej ekologiczne niż stosowanie szklanych opakowań. Co gorsza, jest to post sponsorowany, bowiem gwiazda promuje w nim markę Żywiec Zdrój, której jest ambasadorką:

Martyna Wojeciechowska dała na ten temat cały wywód!

Często w rozmowach o ochronie środowiska pojawia się temat plastikowych butelek na wodę? ? MIT: szkło jest lepsze od plastiku. PRAWDA: oba surowce mogą zostać poddane recyklingowi ♻️ Jeśli jednak tam nie trafią to plastik rozkłada się 400-1000 lat, szkło - nigdy⚠️ Problemem nie jest rodzaj użytego materiału, ale nasze postępowanie z nim. Dlatego tak ważna jest systematyczna segregacja śmieci? ? w sprzedaży masowej to właśnie butelki plastikowe sprawdzają się lepiej niż szkło ? transport butelek plastikowych generuje mniejszą ilość Co2 ?Jedna plastikowa butelka, o wadze 28 gramów może pomieścić w sobie aż 1,5 litra napoju?. Zapakowanie takiej samej pojemności w szkło to wielokrotnie więcej gramów tego surowca ⚖️ W rezultacie samochód jednorazowo przewiezie więcej produktu, który znajduje się w opakowaniu PET - czytamy wpis podrózniczki na temat wyższości plastiku nad szkłem.

Wpis Martyny Wojciechowskiej.

Co na to internauci? Jednogłośnie zarzucają Martynie Wojciechowskiej wpis sponsorowany i reklamowanie plastiku z powodu reklamy. Bardzo zawiedli się na podróżniczce i na jej wiarygodności.

- No sprzedana po całości..., do tego g....j marce - żal Pani Martyno - ŻAL - za parę złotówek zaprzepaszczać sympatię myślącej części społeczeństwa do siebie...

- Z całym szacunkiem dla Pani Martyny... ale sprzedać się dla jednej z gorszych firm wody w Polsce, wciskać ludziom, że plastik jest dobry, to jakiś żart - są komentarze na Instagramie.

- Wstyd. Przestaje obserwować. Myślałam ze Pani jest mądrzejsza osoba która ma świadomość tego co się dzieje na świecie. A ta firma którą Pani promuje to musi mieć strasznego prowca i stratega, bo takie gadanie głupot to strzał w kolano. Traktowanie użytkowników marki jak idiotów. Cóż, szkoda.

- Już reklama plastiku to samo zło, w dodatku reklama wody jednej z najgorszych jakościowo na rynku- zło podwójne ? A szkoda. Traci Pani zaufanie...

- Plastik jest super?!? Przyszłam tu, aby zarażać się od Ciebie pasją do podróży... no niestety, reklamowanie plastiku i zachęcanie do jego używania zamiast szkła jest poniżej poziomu i godności. Radzę poczytać i pooglądać zdjęcia, co robi plastik w świecie zwierząt. ? to tak, jakbyś nagle zaczęła reklamować cukier, pisząc, że jest zdrowy... wypisuje się - wypisują oburzei Internauci.

- Kobieta roku, ogromny autorytet, inspiracja i wzór dla kobiet na całym świecie, a tu taki wstyd. Proszę być pewnym, że ludzie Pani tego nie zapomną, przyroda również.