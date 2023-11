3 z 5

- Patrz, a myślałem, że już w zeszłym roku się nasiedziałeś... Ale skończmy już z tymi żartami, bo się Hajto obrazi - napisał Wojciech Szczęsny.

Bramkarz naszej reprezentacji odniósł się tym samym do powrotu Krychowiaka do kadry. Grzegorz Krychowiak, decyzją trenera Adama Nawałki, opuścił kilka meczów. Szkoleniowiec zasugerował Krychowiakowi zmianę klubu. W Paris Saint-Germain polski piłkarz nie grał bowiem z pierwszą drużyną. Polak został wypożyczony brytyjskiemu klubowi West Bromwich Albion, dzięki czemu znów wrócił do gry, a tym samym kadry narodowej.

Zobacz też: Krychowiak i Szczęsny nagrali zabawne wideo tuż po awansie na Mundial 2018! To nowy hit sieci!