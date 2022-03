Wojciech Szczęsny w łamiącym serce wpisie. "W moim synu płynie ukraińska krew"

Wojna na Ukrainie przenika już do większości sfer życia, dawno wychodząc poza ramy polityczne. Głos w tej sprawie zajmują kolejni sportowcy i artyści. Po wygranej z Hubertem Hurkaczem rosyjski tenisista Adriej Rublow zaapelował o zakończenie wojny. Sprzeciw wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wyraził też Daniił Miedwiedwiew. Niedawno przed kamerami swoją niezgodę na obecną sytuację zademonstrował polski skoczek narciarski, Kamil Stoch. Na jego nartach pojawiło się wymowne hasło. Postawa sportowca jednak nie wszystkim się spodobała. Ewa Stoch postanowiła stanąć w obronie męża i jego postawy przed hejterami. Zamieściła mocny wpis. Kamil Stoch został skrytykowany przez internautę. Mocna odpowiedź żony skoczka Zarówno podczas kwalifikacji do Pucharu Świata, jak i samego konkursu Kamil Stoch zwrócił na siebie uwagę mediów. Tym razem jednak nie za sprawą swoich wyników. Polski skoczek pojawił się na skoczni w Lahti ze specjalnym przekazem przeciw wojnie. Sportowiec napisał na swoich nartach hasło: "Stop war. Better fight in sport" (ang. "Stop wojnie. Lepiej walczyć w sporcie"). Był to oczywiście komentarz do ataku Rosji na Ukrainę. Zobacz także: "Solidarni z Ukrainą": gwiazdy na koncercie TVP. Justyna Steczkowska, Viki Gabor, Edyta Górniak i inni Chociaż Kamil Stoch dał jasno do zrozumienia, że jest przeciw wojnie na Ukrainie, to nie wszystkim spodobała się jego postawa. Niektórzy widzowie byli niezadowoleni z faktu, że skoczek w ogóle zgodził się wziąć udział w konkursie i rywalizować z rosyjskimi skoczkami. Jeden z internautów zasugerował, że sportowcowi zabrakło odwagi, by odmówić udziału w zawodach. W mediach społecznościowych pojawiła się ostra krytyka oraz porównanie do zachowania Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kamilu,...