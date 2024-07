Wojciech Szczęsny wypowiedział się na temat swojej kontuzji na Euro 2016. Polski bramkarz doznał poważnego urazu uda, podczas pierwszego występu naszej drużyny w turnieju. Niestety wykluczyło to Wojtka Szczęsnego z gry w kolejnych meczach. Zamiast niego w bramce stanął Łukasz Fabiański, który doskonale sprawdza się w tej roli. Czy Szczęsny żałuje, że tak się stało? Oczywiście, ale stara się nie użalać nad sobą.

Nie mam zamiaru płakać na sobą i narzekać, jak to los mnie skrzywdził. No trudno - powiedział Wojtek Szczęsny na konferencji prasowej.

Na razie Szczęsny przeszedł tylko jeden trening, więc nie ma dużych szans na to, że wróci szybko do gry i będzie w formie. Pierwszym bramkarzem kadry jest teraz Łukasz Fabiański i po meczu ze Szwajcarią nikt nie jest mu raczej w stanie zagrozić. Co jeszcze powiedział Szczęsny o swojej kontuzji? Jaką rolę pełni teraz w drużynie? Odpowiedź w materiale wideo!

Na szczęście, Wojtek nie załamuje się, a nawet wspiera swoich kolegów z drużyny!