Marina to prawdziwa szczęścia! Co prawda jednak nie dostała od Wojtka Szczęsnego prywatnego samolotu, ale teraz ukochany podarował jej coś o wiele lepszego! Niespodzianka od Wojtka Szczęsnego naprawdę robi wrażenie, a do tego… Marina otrzymała ją zupełnie bez okazji!

Marina pochwaliła się niespodzianką od Szczęsnego

Marina postanowiła podzielić się z fanami na Instagramie niezwykłą niespodzianką od Wojtka Szczęsnego. Okazuje się, że ukochany zabrał ją… nad malownicze jezioro Como! Marina nie ukrywa swojego zachwytu.

Wczoraj z Londynu przyleciałam do Turynu, poznać nasze nowe miejsce zamieszkania na kolejnych kilka lat, a tu niespodzianka????Mòj kochany mąż @wojciech.szczesny1 zabrał mnie odrazu z lotniska tutaj????. Nasza malownicza miejscòwka na dziś to Jezioro Como znajdujące się 1,5h od Turynu samochodem. Z rozkoszą zaczynamy poznawać swoje rejony. Jestem zakochana we Włoszech... ❤️????????a Wy? Gdzie już byliście, co polecacie we Włoszech? - napisała Marina.

Czyż to nie jest wspaniała niespodzianka, o wiele lepsza od prywatnego samolotu? ;) Zakochani mogą w końcu spędzić ze sobą trochę czasu w pięknym otoczeniu, które będzie znajdować się tak blisko ich nowego miejsca zamieszkania.

Przypomnijmy, że Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z Juventusem, więc niedługo razem z Mariną zamieszka we Włoszech.

Marina i Wojtek bardzo się kochają!

Wojtek nieustannie obsypuje Marinę prezentami i robi jej niespodzianki