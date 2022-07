Wojciech Szczęsny pokazał twarz synka. Marina komentuje: "Zostawić na chwilę w domu"

Wojciech Szczęsny wczoraj świętował swoje 30. urodziny! Ten wyjątkowy dzień spędził w gronie najbliższych: ukochanej żony Mariny oraz synka Liama. Marina przygotowała mężowi domowe przyjęcie urodzinowe. Nie zabrakło balonów i urodzinowego tortu nawiązującego do jego drużyny. W sieci opublikowali rodzinne zdjęcie, to pierwszy raz kiedy zdecydowali się pokazać twarz synka. Do kogo jest podobny? Zobacz także: Wojciech Szczęsny wrócił z kwarantanny! Oto jak przywitał go ukochany synek! Co za radość Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała twarz synka. Do kogo jest podobny? Marina i Wojciech teraz jeszcze mocniej doceniają każdą wolną chwilę. Z powodu koronawirusa wykrytego u jednego z piłkarzy z drużyny Szczęsnego, wszyscy członkowie teamu musieli poddać się kwarantannie. Przez to Marina i Liam wrócili do Polski, a Wojciech kilka tygodni musiał przebywać w izolacji. Tęsknota dała im się mocno we znaki. Za tatą również tęsknił mały Liam. Kiedy Wojciech wreszcie wrócił do domu radości nie było końca. Wczoraj całą rodziną świętowali 30. urodziny bramkarza. Marina opublikowała piękne rodzinne zdjęcie: Dziś nasz kochany @wojciech.szczesny1 obchodzi 30 urodziny! Jesteśmy przeszczęśliwi i wdzięczni, że mogliśmy spędzić ten piękny dzień razem. Bądź zdrowy i szczęśliwy, a resztę ogarniemy... Ty wiesz. Wszystkiego Najlepszego, nasz mistrzu - napisała Na zdjęciu pokazała również profil małego Liamka. Internauci od razu dostrzegli podobieństwo malucha do rodziców: Oczka po mamusi, nosek po Wojtku, Synek jak już urósł, Jaki słodziak z małego Zgadzacie się z tym spostrzeżeniem? Zobacz także: Przez koronawirusa Marina i Wojciech Szczęśni nie widzieli się 5 tygodni! Jak rozłąkę z tatą znosił mały Liam?...