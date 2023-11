Co za niespodzianka! Wojciech Modest Amaro, gwiazdor programu "Top Chef", wziął kościelny ślub z Agnieszką. Szczegóły podaje "Na żywo". Ceremonia odbyła się tuż po świętach wielkanocnych. Restauratorowi bardzo zależało na przysiędze w kościele, w końcu niedawno przewartościował swoje życie, a w wywiadach oznajmia, że Bóg i wiara są dla niego najważniejsze.

Zobacz: Wojciech Amaro z powodu choroby bliskiej mu osoby odzyskał wiarę! "Dziś jestem bliżej Boga niż kiedykolwiek byłem"

Wojciech Modest Amaro i Agnieszka Amaro są parą od lat, a w 2012 roku wzięli ślub cywilny. Wspólnie opiekują się trójką dzieci - Karoliną (22), Zuzą (20) oraz Nicolasem (8). Ślub kościelny był dla nich oczywisty:

Co miało wpływ na tak wielką zmianę w życiu Amaro? Choroba nowotworowa! Gwiazdor uważa, że wyzdrowiał dzięki wierze:

Byłem w Ziemi Świętej i w Medziugorie. Tam po raz pierwszy poczułem bezpośredni kontakt z Bogiem. W moim domu, jako świadectwa, doświadczyłem uzdrowienia z nieuleczalnej choroby nowotworowej. I to zmieniło kompletnie moje podejście do życia. Nie nawróciłem się, tylko zostałem przywrócony do wiary, bo moje dzieciństwo zawsze kręciło się wokół Kościoła. Byłem ministrantem, potem lektorem, fragmenty Pisma Świętego czytałem jeszcze w szkole średniej. Odnalezienie na nowo wiary pozwoliło mi zmienić spojrzenie na wiele rzeczy. I czuję się z tym bardzo dobrze.