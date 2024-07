Znany dziennikarz TVN Wojciech Bojanowski zyskał spory rozgłos, gdy na początku 2022 roku pojechał do Kijowa. Stamtąd relacjonował przebieg inwazji Rosji na Ukrainę. Reporter współpracuje obecnie także ze stacją CNN. Niedawno podzielił się wiadomościami ze swojego życia prywatnego. Ujawnił, że rozstał się z partnerką, z którą ma syna. Opowiedział, jak teraz wyglądają jego relacje rodzinne.

Niedawno Wojciech Bojanowski za pośrednictwem mediów społecznościowych opowiedział o niełatwym okresie w życiu prywatnym. Dziennikarz poinformował, jak ważne jest dla niego bycie ojcem. Później dodał, że półtora roku temu rozstał się z mamą swojego syna. Dziennikarz bardzo to przeżył i musiał się nauczyć, jak odnaleźć się w nowej sytuacji.

To był dla nas niezwykle bolesny okres. Robiliśmy wszystko, by w tym czasie, najlepiej jak potrafiliśmy, ochronić naszego synka przed negatywnym konsekwencjami tej decyzji. Z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się, że to się udało i mocno wierzę w to, że nadal będzie się udawać

— dodał.