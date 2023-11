Arkadiusz Janiczek to jedna ze znanych postaci TVP, którą widzowie mogli oglądać w takich serialach jak "Barwy szczęścia", "Złotopolscy", "Stulecie winnych", "Leśniczówka" czy "Korona królów. Jagiellonowie". Gwiazdor cieszył się dobrą reputacją. Jednak ostatnio na jego wizerunku pojawiła się poważna rysa. Żona Arkadiusza Janiczka ujawniła, że ubiegłym roku złożyła pozew rozwodowy, o czym jej mąż milczy.

Jak dotąd Arkadiusz Janiczek mówił o swoim małżeństwie w samych superlatywach. Wiele razy podkreślał, że wiara odgrywa w jego życiu ważną rolę. Teraz jednak media obiegły informacje, że Anna Janiczek złożyła pozew rozwodowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sierpniu 2022 roku. Kobieta domaga się orzeczenia rozwodu z winy męża i jego eksmisji ze wspólnego mieszkania. Żona aktora, związana z nim od 16 lat, w grudniu wyprowadziła się razem z dwiema córkami.

O obecnej sytuacji Anna Janiczek opowiedziała w rozmowie z serwisem Pudelek.pl. Zaznaczyła, że zabrała głos, ponieważ nie chce oglądać kolejnych publikacji na temat jej "szczęśliwego małżeństwa".

Niestety, moje decyzje i postępowanie w sprawie rozwodu, a także fakt, że się wyprowadziłam, zupełnie nie docierają do mojego męża. On nadal udziela wywiadów, w których twierdzi, że nasze małżeństwo jest w doskonałej kondycji, że ''jesteśmy szczęśliwi, a kluczem do tego szczęścia jest wiara w Boga oraz wartości katolickie''

— przekazała Anna Janiczek.