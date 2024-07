Dziś mija 10. rocznica śmierci Mariusza Sabiniewicza. 26 kwietnia 2007 roku, aktor serialu "M jak miłość" przegrał walkę z ciężką chorobą. Aktor zyskał wielką popularność właśnie dzięki roli w serialu "M jak miłość", gdzie wcielał się w postać Norberta Wojciechowskiego, partnera serialowej Marty Mostowiak (w tej roli Dominika Ostałowska). Mariusz Sabiniewicz chorował na raka trzustki, czego nigdy nie ukrywał przed opinią publiczną. W jednym z wywiadów, kilka miesięcy przed śmiercią, Mariusz Sabiniewicz opowiedział o swojej walce z nowotworem.

Choruję po raz drugi i już za pierwszym razem podjąłem taką decyzję, aby swoimi przeżyciami podzielić się z innymi. Mam poczucie, że dla ludzi chorych jest to być może pewien rodzaj terapii. Że można i trzeba walczyć z cierpieniem, bólem... Jeśli w ten sposób mogę innym jakoś pomóc przejść przez to piekielne doświadczenie, jakim jest choroba i dać choć cień nadziei, to naprawdę warto- mówił wówczas w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim". Na sali szpitalnej tzw. ludzie popularni uświadamiają sobie, że wszyscy jesteśmy równi wobec choroby. W szpitalu nie ma podziałów na osoby lepsze i gorsze. Ludziom popularnym wcale nie choruje się wygodniej. W mojej sytuacji nie wiem, co mnie czeka jutro, pojutrze... Żyję w ciągłym strachu, ale staram się o tym nie myśleć.