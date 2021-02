Krzysztof Kowalewski nie żyje. W jednym z filmów zagrała z nim wnuczka Sacha

Wielbicielami polskiego kina, teatru i radia wstrząsnęła dziś informacja o śmierci Krzysztofa Kowalewskiego. Wielki aktor zmarł w wieku 83 lat. We wzruszających słowach pożegnała go żona, Agnieszka Suchora. Żegnają go koledzy ze sceny, dziennikarze i znawcy kina.

Nie wszyscy wiedzą, że Kowalewski ma wnuczkę, Sachę. To córka syna z pierwszego małżeństwa - Wiktora. Choć dziewczyna na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, zagrała nawet ze słynnym dziadkiem w polskim filmie.

Rodzina Krzysztofa Kowalewskiego

Krzysztof Kowalewski od 2002 roku był mężem o 31 lat młodszej Agnieszki Suchory. Ma z nią córkę Gabrielę.

Pierwszą żoną wielkiego aktora była kubańska tancerka Vivian Rodriguez, z którą pobrali się w latach 60. Rozwiedli się po 3 latach, a piękna tancerka wyjechała do Paryża. Z tego związku w 1967 roku urodził się syn aktora, Wiktor. Jak podaje wikipedia, nie został jednak w Polsce - od 1981 stale przebywa za granicą.

Wiktor Kowalewski obecnie mieszka w Kalifornii, podobnie jak jego córka i wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego - Sacha Kowalewski. Polska publiczność poznała już dziewczynę dzięki jej roli w filmie "Proceder", gdzie wystąpiła obok słynnego dziadka. Wygląda na to, że dziewczyna chce iść w jego ślady - studiowała aktorstwo w Ruskin School of Acting w Los Angeles. W tygodniku "Na Żywo" deklarowała jakiś czas temu, że chciałaby zagrać w kolejnym polskim filmie, z tego też powodu planowała podszkolić język polski.

Sacha często publikuje zdjęcia na Instagramie. Tak dziś wygląda.

Całej rodzinie aktora w tym smutnym dniu składamy szczere kondolencję.

Przypomnijmy, Krzysztof Kowalewski miał na swoim koncie role w około 120 produkcjach. Aktor wystąpił m.in. w takich hitach jak: "Ogniem i mieczem", "C.K. Dezerterzy", "Brunet wieczorową porą", "Miś", "Rozmowy kontrolowane", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" czy "Daleko od noszy". Słuchacze radiowi zapamiętali go na pewno ze świetnej kreacji Pana Sułka ze słuchowiska "Kocham pana, panie Sułku".

Krzysztof Kowalewski z drugą żoną, Agnieszką.