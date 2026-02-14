W piątkowy poranek, 13 lutego 2026 roku, media obiegła bardzo smutna informacja - Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat. Jej odejście wywołało głęboki smutek wśród współpracowników oraz widzów serialu "Na Wspólnej". To właśnie w tej produkcji przez lata wcielała się w postać Marii Zięby, stając się dla wielu widzów symbolem ciepła, profesjonalizmu i wielkiej pasji do aktorstwa. Tak teraz pożegnała ją jej serialowa córka, Sylwia Gliwa.

Tak Sylwia Gliwa pożegnała Bożenę Dykiel. Poruszający wpis na Instagramie

Sylwia Gliwa, od lat wcielająca się w serialową córkę Bożeny Dykiel - Monikę, nie kryła poruszenia i smutku po otrzymaniu tragicznych wieści. W swoim poście na Instagramie napisała:

Dzisiaj odeszła moja serialowa mama. Łezka kręci się w oku. Tak wiele się od niej nauczyłam. Zawsze była wsparciem i cudownym towarzyszem na planie. Składam kondolencje jej Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście ją znać i z nią pracować.

Gliwa dodała, że jej relacja z Dykiel wykraczała daleko poza zwykłą koleżeńskość na planie. Była dla niej prawdziwą mentorką i dobrym duchem zespołu.

Dziękuję za każdą rozmowę między ujęciami, za mądre rady, za śmiech, który rozładowywał największe napięcia. Za profesjonalizm, klasę i serce, które wkładała w każdą scenę. Dla mnie była kimś więcej niż ekranową mamą - była mentorką i dobrym duchem planu. Zostanie ze mną w najpiękniejszych wspomnieniach i w każdej lekcji, którą mi dała - dodała Gliwa

Fani poruszeni wpisem Sylwii Gliwy po odejściu Bożeny Dykiel

Wpis Sylwii Gliwy bardzo poruszył internautów. Niektórzy przyznali wprost, że z trudem powstrzymują łzy.

Wspaniała Gwiazda odeszła i zaświeci nad naszymi glowami. Łzy same cisną się do oczu

Piękne słowa, a dla nas wszystkich wielka strata.

Szok, będzie brakować serialowej pani Marii

Nie mogę w to wierzyć. Ogromnie smutna wiadomość. Na Wspólnej nie będzie już takie samo. Będzie brakowało Pani Bożeny. Wnosiła swoją rolą dużo ciepła i ogrom radości. Wielka szkoda, ogromny smutek - piszą poruszeni internauci

Śmierć Bożeny Dykiel zostawiła głęboką ranę w sercach bliskich, przyjaciół i fanów. Jej artystyczny dorobek, charyzma i serdeczność na zawsze pozostaną w pamięci tych, którzy mieli szczęście ją znać lub podziwiać na ekranie.

