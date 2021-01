Władze już jutro ogłoszą luzowanie obostrzeń? Co z hotelami i galeriami? Nieoficjalne ustalenia mediów

Władze planują luzowanie obostrzeń? Czy galerie handlowe, hotele, restauracje i siłownie znów zostaną otwarte? Media dotarły do nieoficjalnych informacji dotyczących zmian, które mają nastąpić już od 1 lutego. Które branże będą mogły wznowić swoją działalność i kiedy przedstawiciele władz ogłoszą swoje decyzje? Sprawdźcie!

Luzowanie obostrzeń nie we wszystkich branżach?

Pandemia koronawirusa i obostrzenia przez nią wprowadzone paraliżuje życie wielu osób. Właściciele hoteli, siłowni czy sklepów w galeriach handlowych musieli zamknąć swoje biznesy i teraz na decyzję kiedy znów będą mogli wznowić działalność. Dziennikarze RFM FM dotarli do nieoficjalnych informacji, które mogą dać nadzieję niektórym branżom. Okazuje się, że już jutro, we wtorek 26 stycznia, przedstawiciele władz mają poinformować o luzowaniu części obostrzeń! Według doniesień RMF FM prawie pewne jest to, że od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych znów zostaną otwarte. Niewykluczone, że również hotele będą mogły wznowić swoją działalność.

Bardzo prawdopodobne jest także otwarcie hoteli dla 25 lub 50 proc. klientów. Są tu jednak wątpliwości, bo otwarcie hoteli zachęci ludzi do podróży, a tego rząd chce uniknąć - informuje rmf24.pl.

A co z restauracjami i siłowniami? Niestety, wszystko wskazuje na to, że są to branże, które nie zostaną "odmrożone" w najbliższym czasie.

Mogę tylko apelować o cierpliwość. Jeżeli tylko będzie taka możliwość - co udowodniliśmy decyzją puszczenia dzieci z klas I-III do szkoły - to będziemy podejmowali decyzje, które będą z korzyścią dla gospodarki. Ale gospodarka potrzebuje ludzi zdrowych, zdrowia publicznego, i dopuszczenie do sytuacji powrotu dużej liczby zachorowań, szczególnie w kontekście prowadzonej akcji szczepień, jest po prostu nieracjonalne - rmf24.pl cytuje ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego.

Myślicie, że od 1 lutego władze naprawdę zaczną luzować obostrzenia w naszym kraju?

