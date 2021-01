W rzeszowskiej szkole również niektórzy uczniowie z klas 4-8 wrócili do nauczania stacjonarnego! Jak to możliwe?

Według rozporządzenia Ministra Edukacji, po feriach do szkół mogły wrócić tylko najmłodsze dzieci, uczące się w klasach od 1-3. Jednak w jednej ze szkół w Rzeszowie dyrekcja zdecydowała, że starsi także wrócili do nauczania stacjonarnego! Przynajmniej niektórzy. Jak to możliwe?

Jak informują rzeszowskie nowiny24.pl, dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej postanowiła na wniosek rodziców, że niektórzy uczniowie klas 4-8 również mogą wrócić do szkoły. Podstawą tego powrotu jest wykorzystanie zapisu w rozporządzeniu, według którego dyrekcja szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom miejsce do nauki w szkole, jeśli dziecku warunki domowe nie pozwalają się uczyć.

Czy inne szkoły pójdą jej śladem?

W szkole podstawowej w Rzeszowie część starszych dzieci wróciło do szkoły

Dyrekcja zdecydowała się na taki krok, ponieważ rodzice alarmowali, że nauka zdalna u ich dzieci zupełnie nie spełnia swojej roli. Starsi uczniowie również nie potrafą się skupić i - choć są włączeni do lekcji online - tak naprawdę grają w gry, bądź rozmawiają z kolegami na czacie. Rodzice obawiają się po prostu, że dzieci skończą klasę z fatalnymi wynikami. Rodzice mogą złożyć odpowiednie pismo do dyrekcji, w którym informują, że dzieci nie mają odpowiednich warunków, by uczyć się w domu. A wobec takiego wniosku szkoła jest zobowiązana... zorganizować zajęcia w placówce.

W naszej szkole, która jest małą szkołą społeczną, w zajęciach stacjonarnych uczestniczą tylko te dzieci klas 4-8, których rodzice na piśmie złożyli do dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie takich zajęć. Obecnie prowadzimy zajęcia hybrydowe, czyli uczniowie pozostający w domach łączą się przez TEAMS z nauczycielem w klasie. Oczywiście zachowujemy zalecenia sanitarne - wyjaśniła w rozmowie z nowiny24.pl, Anna Czyrak, dyrektorka rzeszowskiej szkoły społecznej.

Rozwiązanie, jakie wprowadziła szkoła, wzbudziło zaskoczenie internautów. Czy inne szkoły pójdą jej śladem?

Jak na razie, zgodnie z decyzją MEN-u do nauczania stacjonarnego wróciły tylko klasy od 1 do 3. Starsze dzieci nadal uczą się zdalnie. Wielu rodziców skarży się, że taki tryb nauki się nie sprawdza.