Obostrzenia zostaną przedłużone? Minister zdrowia ogłosił nowe wytyczne! 

Minister zdrowia podczas konferencji prasowej zdradził, jak będzie wyglądać rzeczywistość w Polsce po 17 stycznia. Czy władze podjęły decyzję o łagodzeniu obostrzeń w naszym kraju? A może "etap odpowiedzialności", który miał trwać do 17 stycznia, zostanie przedłużony? Czy dzieci wrócą do szkoły? Szef Ministerstwa Zdrowia rozwiał wątpliwości w tej sprawie! Sprawdźcie, co powiedział Adam Niedzielski!

Minister zdrowia o obostrzeniach w Polsce

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa władze już kilka tygodni temu wprowadziły wiele obostrzeń. Początkowo "etap odpowiedzialności", w którym zostały zamknięte m.in. hotele, sklepy w galeriach handlowych czy kontynuowano naukę zdalną miał trwać do 27 grudnia, jednak tuż przed świętami Bożego Narodzenia władze podjęły decyzję o przedłużeniu obostrzeń do 17 stycznia. Teraz chyba wszyscy zadają sobie pytania, czy od 18 stycznia rozpocznie się luzowanie obostrzeń, a dzieci wrócą do nauki stacjonarnej. Dziś minister zdrowia podczas konferencji prasowej zdradził, co nas czeka po 17 stycznia!

Decyzje dotyczące obostrzeń, są decyzjami bardzo trudnymi. Od 18 stycznia utrzymane będą wszystkie dotychczasowe obostrzenia, oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach 1-3 szkół podstawowych.

Choć od 18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do szkoły, do 31 stycznia wciąż będą obowiązywać takie obostrzenia jak:

zgromadzenia publiczne do 5 osób, z obowiązkiem zakrywania ust i nosa oraz zachowaniem dystansu 1,5 metra odległości

imprezy i spotkania organizowane w domach do 5 osób

działalność restauracji tylko na wynos i dowóz

zamknięte hotele, z wyłączeniem medyków i hoteli pracowniczych

zamknięte stoki narciarskie

zamknięta infrastruktura sportowa

10-dniowa kwarantanna dla powracających do Polski transportem zbiorowym

Zobacz także: Wakacje zostaną skrócone albo przesunięte w czasie? Dariusz Piontkowski z MEN komentuje!

Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej poinformował o decyzjach władz w sprawie obostrzeń.