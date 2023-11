Ukochana żona Witolda Pyrkosza pokochała aktora za jego wyjątkowe poczucie humoru.

Jeśli chodzi o urodę, to każdy widział jaki był, ale był cudowny jeśli chodzi o poczucie humoru. Ja od pierwszego zdania jakie powiedział pękałam ze śmiechu cały czas i tak było właściwie do końca - powiedziała Krystyna Pyrkosz w Magazynie Express Reporterów. - Nic nie jest zmienione u męża, tak jak zostawił tak jest. Nawet pokój, on jest cały czas ze mną. W każdej chwili. Dopiero jak idę na cmentarz, to siedzie i widzę, że na prawdę go nie ma - dodała.