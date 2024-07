Michał Wiśniewski już dawno otrząsnął się po rozstaniu ze swoją żoną Anią. Ta jednak nie ułożyła sobie nowego życia tak szybko jak jej były mąż.

- Za smutkiem bijącym ostatnio z Ani kryją się prawdziwe problemy. Bilans jej dotychczasowego życia w pojedynkę nie wypada korzystnie - mówi znajoma piosenkarki tygodnikowi "Na żywo".

Podczas gdy Michał już planuje kolejne małżeństwo i wszystkim ogłasza jak bardzo jest zakochany w swojej nowej wybrance - Dominice Idzik-Tajner, Ania jest samotna i nieszczęśliwa. Rozstała się bowiem z Michałem Żeńcą, a na jej drodze nie ma nikogo nowego.

- Ania zmaga się z samotnością, brakiem pieniędzy i zazdrością - mówi kolejny informator gazety.

Do tego dochodzi świadomość, że jej solowa płyta może okazać się klapą. No cóż, jak to mówią - raz na wozie, raz pod wozem.