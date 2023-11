Reklama

Wiktoria Gąsiewska jest jedną z gwiazd serialu "Rodzinka. pl". Para spotyka się już od 1,5 roku, a to w show-biznesie dosyć długi staż. Ostatnio wspólnie udzielili swojego pierwszego wywiadu dla magazynu "Flesz". Fani serialu doskonale wiedzą, że aktorka w "Rodzince.pl" gra Agatę, byłą dziewczynę Kuby, w którego wciela się właśnie Adam Zdrójkowski. Co prawda, w serialu już nie są razem, ale w życiu ich związek ma się doskonale. Zobaczcie, jak aktorka dostała rolę w serialu i kto pomógł jej ją zdobyć!

Adam Zdrójkowski zdradził, jak Wiktoria zdobyła rolę w serialu "Rodzinka.pl"

Aktor przyznał, że jak tylko dowiedział się, że do serialu poszukiwana jest osoba, grająca jego dziewczynę, od razu pomyślał o swojej partnerce. Jak się okazuje Weronika spodobała się na castingu i otrzymała rolę.

To była zabawna sytuacja, bo reżyser tego serialu Patrick Yoka szukał osoby, która miała zagrać moja pierwszą dziewczynę. Na casting przyszło około 30 kandydatek, ale żadna nie spodobała się wystarczająco. Wtedy pomyślałem, że znam przecież fajną dziewczynę, Wiktorię, i podsunąłem pomysł, żeby ją zaprosić na casting. Kiedy przyszła i zagrała jedną scenę, od razu dostała rolę. - przyznał Adam Zdrójkowski we "Fleszu".

Weronika Gąsiewska, dzięki Zdrójkowskiemu jest teraz jedną z najpopularniejszych celebrytek młodego pokolenia. Wiedzieliście, że rolę w serialu zawdzięcza swojemu chłopakowi?

Wiktoria Gąsiewska

Sugarfree

Wiktoria Gąsiewska na prezentacji ramówki Polsatu

East News

The Story Of My Life. Historia naszego życia - Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski

Mat. promocyjne