Wiktoria Gąsiewska w sukience z Zary z drapowaniami. To hit lata za jedyne 60 złotych

Drapowania, marszczenia, bufiaste rękawy i oczywiście groszki. Sukienka, którą pochwaliła się na Instagramie kilka dni Wiktoria Gąsiewska, ma wszystkie wyżej wymienione elementy i z pewnością to jeden z najpopularniejszych modeli z sieciówki Zara. To właśnie ta sukienka może okazać się hitem lata i wakacji 2020. Przypomnijmy, że Zara właśnie zaczęła wielkie letnie wyprzedaże, na których znajdziecie mnóstwo modnych sukienek na wakacje już od 29 złotych.

Wiktoria Gąsiewska zdecydowała się połączyć czarna sukienkę z marszczeniami z opaską z perłami, które pięknie podkreśliły jej blond włosy i delikatną, wręcz anielską urodę. Całość została uzupełniona minimalistyczną złotą biżuterią z krzyżykami.

Jak wam się podoba look Wiktorii Gąsiewskiej? Naszym zdaniem, sukienka na Wiktorii wygląda idealnie - zwłaszcza w połączeniu z opaską z pereł. Ten look to propozycja perfekcyjna na randkę lub na dłuższy letni spacer.

Sukienka kosztowała w Zarze na wyprzedaży 59,99 zł. To naprawdę okazyjna cena! Co ciekawe, jakiś czas na ten sam model zdecydowała się również Oliwia Bieniuk. Oliwia Bieniuk założyła tę sukienkę na studniówkę i również - tak jak Gąsiewska - zestawiła ją z opaską z perłami.

Instagram

Przypomnijmy, że sukienki w groszki to jeden z najmocniejszych trendów wiosny i lata 2020, co widoczne było na pokazach światowych projektantów, np. u Michaela Korsa.