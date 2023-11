Wiktoria Gąsiewska wybrała się razem z rodzeństwem na rozpoczęcie roku szkolnego. Młoda aktorka z dumą towarzyszyła swojemu bratu, Oscarowi, który właśnie rozpoczął przygodę ze szkołą. Potem spędziła czas z siostrą Nicolą. Fanom aktorki bardzo spodobała się taka postawa młodej gwiazdy, ale niektórzy zwracają uwagę na jej stylizację, która ich zdaniem nie do końca pasuje do okazji. Zobaczcie sami!

Wiktoria Gąsiewska na rozpoczęciu roku szkolnego

Wiktoria Gąsiewska pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z pierwszego dnia szkoły swojego rodzeństwa. Okazuje się, że był to również dla niej ważny dzień, o czym świadczy podpis pod zdjęciem z bratem:

Rozpoczęcie roku szkolnego!????Dziś Oskar pierwszy raz wszedł w mury szkoły, a ja dumna stałam i trzymałam kciuki za mojego małego księcia ❤️. Życzę wszystkim, którym właśnie skończyły się wakacje, cierpliwości w nauce, zawiązania przepięknych przyjaźni i wytrwałości w tych trudnych momentach w życiu ucznia✋????❤️ #podstawowka - napisała Wiktoria Gąsiewska na Instagramie.

Kontrowersyjna sukienka Wiktorii Gąsiewskiej

Młoda aktorka, która słynie z doskonałego stylu, tym razem też wybrała sukienkę, która od razu zwróciła uwagę internautów. Jej fanki dopytują o markę sukienki i żałują, że to model firmy Sugarfree z zeszłego sezonu, który nie jest już dostępny w sprzedaży. Jednak niektórzy obserwatorzy zauważają, że duże rozcięcie na nodze sprawia, że sukienka wygląda niestosownie do okazji:

Trochę niestosowna ta sukienka z rozcięciem - czytamy w komentarzu do zdjęcia.

Po której jesteście stronie? Podoba Wam się look Wiktorii Gąsiewskiej czy uważacie go za zbyt odważny do szkoły?

To nie pierwszy raz kiedy aktorka szokuje stylizacją. Jej zdjęcie z wakacji wywołało w sieci prawdziwą burzę

