Wiktoria Gąsiewska wykorzystuje wakacje i wybrała się w podróż. Aktorka, tak jak inne gwiazdy zdecydowała się pokazać relacje z wyjazdu na Instagramie. Okazuje się, że już pierwsze zdjęcie w kostiumie kąpielowym wywołało w sieci prawdziwą burzę. Internauci są oburzeni jej strojem, w którym poszła do kawiarni. Faktycznie przesadziła, czy na wakacjach można pozwolić sobie na więcej?

Wiktoria Gąsiewska kupuje kawę w bikini!

Wiktoria Gąsiewska opublikowała w mediach społecznościowych dwa zdjęcia, na których pozuje w seksownym, czarnym bikini. Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu jest na wakacjach, a to typowa plażowa stylizacja, gdyby nie fakt, że poszła tak ubrana do kawiarni! Co więcej sprzedawczyni w lokalu ma niemal całkowicie zasłonięte ciało, bo jest ubrana w hidżab. Pod zdjęciem zawrzało! Internauci w komentarzach nie kryją oburzenia i piszą wprost, że młoda gwiazda ubrała się niestosownie do miejsca. Nawet na wakacjach, kiedy wybieramy się do restauracji obowiązuje nas inny strój niż na plażę. Jedna z obserwatorek gwiazdy zapytała:

Nie było ci wstyd stać prawie nago przy dziewczynie w hidżabie? - czytamy pod zdjęciem Gąsiewskiej.

Na odpowiedź aktorki nie trzeba było długo czekać. Wytłumaczyła się, że w jej stroju nie ma nic niestosownego, bo lokal znajdował się przy plaży: nie, bo budka była na terenie plaży. Jednak to wyjaśnienie nie zadowoliło Internautów i kontynuowali dyskusję na temat stroju Wiktorii Gąsiewskiej:

restauracja/bar to nie plaża ????????‍♀️ Czemu ty jesteś w stroju kąpielowym? ???? Tragedia, przestaje panią obserwować

Fani bronią Wiktorii Gąsiewskiej

Pod zdjęciem pojawiło się też mnóstwo głosów broniących stylizacji aktorki. Jej fani uznali, że skoro kawiarnia jest na terenie plaży, to nie ma nic dziwnego w tym, że gwiazda korzysta z lokalu w bikini. Podkreślają też, że Wiktoria Gąsiewska może pochwalić się naprawdę doskonałą figurą:

Skoro budka jest na terenie plaży lub tuż przy niej , to proste i logiczne że każdy w stroju z plaży przychodzi, nikt futra na plażę nie zakłada:) Co was obchodzi czy w stroju czy bez ... chodzi tak jak się jej podoba. Świetne zdjęcia ???????? Cudownie wyglądasz w tym stroju ????

Sądzicie, że Wiktoria Gąsiewska faktycznie przesadziła, idąc do kawiarni w bikini!?

Czy to odpowiedni strój do kawiarni?

W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza!