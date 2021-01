Wiktoria Gąsiewska pokazała zdjęcie z siostrą! Nicole właśnie skończyła 15 lat. Fani: "Jak klon!"

Wiktoria Gąsiewska z okazji urodzin swojej młodszej siostry opublikowała na Instagramie ich wspólne zdjęcie i złożyła życzenia Nicole. Fani aktorki zwrócili jednak uwagę na coś innego i są zaskoczeni faktem, że Wiktoria i Nicole są do siebie tak bardzo podobne. Sami spójrzcie!

Wiktoria Gąsiewska pokazała zdjęcie z siostrą i wyglądają niemal identycznie!

Wiktoria Gąsiewska jest bardzo rodzinną osobą i na jej profilu w mediach społecznościowych od czasu do czasu pojawiają się zdjęcia z rodzeństwem. Starszy brat Mateusz jest jedną z gwiazd serialu "Na Wspólnej", a aktorka ma jeszcze młodszą siostrę Nicole i brata Oscara. Nicole Gąsiewska świętowała ostatnio 15. urodziny i z tej okazji jej starsza siostra opublikowała na Instagramie ich wspólne zdjęcie. Nastolatka do tej pory nie była związana z show-biznesem, ale na jej profilu widnieje kontakt do managera, co oznacza, że być może planuje pójść w ślady starszego rodzeństwa.

Happy Birthday my Little Sis! 🎂❤️ #sweet15 #bday #sis #love - napisała Wiktoria Gąsiewska pod wspólnym zdjęciem.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami urodzinowymi, które przeplatają się ze stwierdzeniami, że młodsza siostra aktorki wygląda niemal jak Wiktoria Gąsiewska.

Śliczne obie. Wszystkiego najlepszego. Jaka podobna😘❤️ Mały klon Gąsiewskie dream team ❤️

Tylko spójrzcie na wspólne zdjęcie Wiktorii i Nicole.

Faktycznie wyglądają prawie jak bliźniaczki?

Nikola Gąsiewska, młodsza siostra Wiktorii Gąsiewskiej.

Instagram

Nicole świętowała ostatnio swoje 15. urodziny.