Od pewnego czasu fani bardzo martwią się o związek Adama Zdrójkowskiego i Wiktorii Gąsiewskiej. Pojawiły się nawet plotki, że uwielbiana para rozstała się, a brak komentarzy ze strony aktorów tylko dodatkowo podsycał te niepokojące doniesienia. Ale najnowszy post Adama Zdrójkowskiego na Instagramie w końcu wszystko wyjaśnił. Czy gwiazdor "Rodzinki.pl" dalej jest w związku z Wiktorią Gąsiewską? Teraz już wszystko jest jasne!

Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska postawiła na grzywkę! Fani ledwo ją rozpoznali! "Myślałam, że to Marcelina Zawadzka"

Czy Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska są dalej razem?

Spekulacje na temat domniemanego rozstania Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego, trwają już od kilku miesięcy. Kiedyś aktorska para bardzo chętnie dzieliła się ze swoimi fanami życiem prywatnym - zamieszczała dużo zdjęć czy relacji na InstaStory. Jednak od pewnego czasu ich wspólna aktywność została mocno ograniczona, a ostatnio ciężko było już doszukać się jakichś wspólnych fotek tej pary.

Z tego też względu coraz więcej fanów zaczęło obawiać się, że w związku tej dwójki nastąpił jakiś kryzys, a niektórzy internauci nawet prorokowali rozstanie. Co gorsza, na próżno było szukać komentarzy Adama czy Wiktorii, które by potwierdzały lub zaprzeczały tym pogłoskom. Aż do teraz! Gwiazdor "Rodzinki.pl" po dłuższej przerwie w końcu zdecydował się zamieścić fotografię, na której widzimy jego i... Wiktorię Gąsiewską!

Wygląda na to, że miłość tej pary w dalszym ciągu kwitnie. Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska wspólnie wybrali się na zimowy spacer i postanowili uwiecznić tą chwilę. Na fotografii czule się obejmują i chyba nie ma wątpliwości, że wciąż się bardzo kochają. Fani odetchnęli z ulgą.

- Cudownie widzieć was razem😍😍❤️ - Dawno was razem nie widzieliśmy :) 👍👍 - Dobrze Was widzieć ;) - W końcu wspólne !🥰urocza parka 😍 - Uuu ale zakochańce😍😍 - piszą fani.

Cieszymy się, że Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski są dalej ze sobą bardzo szczęśliwi. Zobaczcie ich wspólną fotografię, która pojawiła się po dłuższej przerwie!

Wielbiciele pary już od dłuższego czasu obawiali się o związek tej dwójki. Na szczęście miłość aktorskiej pary kwitnie, a spekulacje i plotki fanów o rzekomym rozstaniu Wiktorii i Adama, w końcu zostaną zażegnane.