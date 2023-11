Wiktoria Gąsiewska ma za sobą intensywny rok - nie tylko pod względem zawodowym. Gwiazda "Rodzinki.pl" w maju przystąpiła do egzaminów maturalnych. Choć aktorka miała sporo nauki, nie zaniedbała również pracy. Wiktoria Gąsiewska pojawiła się nawet w "Tańcu z gwiazdami". Z kolei tuż przed maturą wybrała się na krótkie wakacje do Dubaju.

Co dalej po maturze? Wiktoria Gąsiewska od zawsze marzyła o studiach na Akademii Teatralnej. Aktorka w rozmowie z party.pl zdradziła, że choć nie zdążyła się przygotować do egzaminów wstępnych, podejdzie do nich na próbę. Czy jeśli się dostanie, zrezygnuje z serialu "Rodzinka.pl", gdzie wciela się w postać Agatki? Dowiecie się tego z naszego wideo!

Wiktoria Gąsiewska w programie "Taniec z gwiazdami"

Czy Wiktoria Gąsiewska zniknie z "Rodzinki.pl"?

Wiktoria Gąsiewska spotyka się z Adamem Zdrójkowskim