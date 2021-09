Wiktoria Gąsiewska w najnowszym wpisie na Instagramie pochwaliła się swoim szczęściem. Młoda gwiazda już kilka miesięcy temu zdradziła, że kupiła sobie mieszkanie w Warszawie, ale dopiero teraz zdecydowała się pokazać wnętrza wielkiego apartamentu z ogrodem. Internauci ruszyli z gratulacjami, a w kometarzach pojawily się pytania, czy w nowym gniazdku zamieszka razem z Adamem Zdrójkowskim...

Wiktoria Gąsiewska pokazała nowe mieszkanie

Wiktoria Gąsiewska zdobyła ogromną popularność dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", a dziś widzowie mogą ją zobaczyć m.in. na antenie Polsatu, gdzie prowadzi "Kulisy Tańca z Gwiazdami" czy wielkie muzyczne imprezy. Prywatnie Wiktoria Gąsiewska już od kilku lat jest związana z Adamem Zdrójkowskim. Chociaż Wiktoria i Adam są razem już od czterech lat to do tej pory nie zdecydowali się razem zamieszkać. Czy teraz to się zmieni? Młoda aktorka właśnie pochwaliła się nowym mieszkaniem!

Aaaa moje własne cztery kąty!!! Już nie mogę się doczekać, aż ruszą prace 🤭❤️ #najszczęśliwszanaświecie #newplace #myhome #homesweethome- napisała na Instagramie.

Wiktoria Gąsiewska już kilka miesięcy temu zdradziła, że kupiła sobie mieszkanie i wkrótce wyprowadzi się od rodziców.

Zakupiłam sobie mieszkanie- wyznała wówczas w rozmowie z portalem plotek.pl. Nie w centrum, nie chciałabym mieszkać w centrum. Jestem przeszczęśliwa, myślę, że niedługo już odbiorę klucze i będę już sobie mogła je urządzać tak jak mi się marzy- dodała.

Internauci gratulują Wiktorii Gąsiewskiej

Pod wpisem aktorki pojawiło się mnóstwo pozytywnych wpisów. Nie zabrakło gratulacji i pytań, czy Wiktoria Gąsiewska zamieszka razem z Adamem Zdrójkowskim.

- Gratulacje!!👏👏👏❤️😍

- Super ❤️ gratulacje 👏

- To wspaniałe wydarzenie w życiu! Gratuluję!

- Twoje wlasne czy wspólne z Adamem?😉 piszą fani.

wiktoria_gasiewska/Instagram

Wiktoria Gąsiewska nie odpowiedziała na Instagramie na pytanie o wspólne mieszkanie z Adamem Zdrójkowskim, ale już w czerwcu przyznała, że razem z partnerem ustalili, że będą mieszkać oddzielnie.

Rozmawialiśmy o zamieszkaniu razem, ale to jest nasza wspólna decyzja, że nie chcemy tego- zdradziła w rozmowie z portalem plotek.pl.

Wiktorii Gąsiewskiej serdecznie gratulujemy i już czekamy na zdjęcia mieszkania po remoncie!

