Wiktoria Gąsiewska w kuszącej pozie znad basenu wyznaje: "Tak kochani, miałam czelność..."

Wiktoria Gąsiewska pokazała na swoim profilu instagramowym zdjęcie z naprawdę pokaźnym brzuszkiem. A ciążowe krągłości opatrzyła bardzo sugestywnym podpisem. O co chodzi? Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski są parą od ponad 2 lat. Aktorzy poznali się we wczesnym dzieciństwie, jednak dopiero praca na planie serialu "Rodzinka.pl" zbliżyła ich do siebie. Gwiazdy są obecnie jedną z popularniejszych par w show-biznesie. Gąsiewska z ciążowym brzuszkiem O Wiktorii Gąsiewskiej mówi się ostatnio bardzo dużo. Głównie za sprawą jej związku z Adamem Zdrójkowskim , choć ostatnio również przypadkowej "wpadki" jaka miała miejsce na wakacjach. 20-latka w kusym stroju kąpielowym udała się do baru na plaży. Młodą aktorkę obsługiwała pracownica ubrana w hidżab! Internautów oburzyło zachowanie dziewczyny Zdrójkowskiego, która ich zdaniem miała niestosowany strój do miejsca, w którym była. Czy to prawda? Pracownica na zdjęciu nie wydała się bardzo zdegustowana bikini aktorki, więc burza wokół stroju była chyba niepotrzebna. Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska robi zakupy w bikini! Oburzeni fani: "Nie było ci wstyd?" Teraz jednak Wiktoria Gąsiewska dała mediom i fanom inny powód do rozmów. Młoda aktorka pochwaliła się w sieci zdjęciem swojego brzuszka. Czy Wiktoria jest w ciąży? Wygląda na to, że tak, ale... w serialu lub innej produkcji. Hallo baby (witaj maleństwo) - napisała 20-latka na swoim Instagramie chwaląc się zdjęciem wielkiego brzuszka. Trzeba przyznać, że Wiktoria w zaawansowanej ciąży wygląda świetnie. Czy gwiazda planuje z Adamem Zdrójkowskim założyć rodzinę? Aktorzy skupiają się na swojej karierze i przyszłości, ale - idąc za przykładem Olgi Kalickiej czy Agnieszki Kaczorowskiej -...