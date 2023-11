Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski podjęli właśnie pierwszą poważną decyzję dotyczącą swojej wspólnej przyszłości. Wiemy jaką!

Zamieszkali razem! Adam Zdrójkowski (18), znany z serialu „Rodzinka.pl”, nie tak dawno kupił sobie mieszkanie. Teraz okazuje się, że nie mieszka tam sam, ale ze swoją dziewczyną, partnerującą mu w serialu Wiktorią Gąsiewską (19). Zakochani wystąpią też niebawem w nowym show TVP2 „Dance, dance, dance”. Wszystko wskazuje na to, że właśnie obserwujemy narodziny nowej najpopularniejszej młodej pary w naszym show-biznesie. Dotychczas ten tytuł dzierżyli Antek Królikowski i Julia Wieniawa. Ale nadszedł... czas na zmiany!

Urodzone gwiazdy

– Wiktoria i Adam czują się przed kamerą jak ryby w wodzie. Nie zapominajmy, że są na ekranie od dziecka. Tylko od nich będzie zależało, czy swoje pięć minut wykorzystają lepiej niż Wieniawa i Królikowski – mówi „Party” Rafał Baran, specjalista od kampanii z udziałem celebrytów.

Na razie dobra passa pary trwa w najlepsze, a wspólny występ w telewizyjnym show umocnił ich uczucie do siebie. A to ważne, bo pierwszy raz wystąpią tam publicznie jako para i oprócz sekwencji tanecznych, z którymi będą musieli sobie poradzić, podzielą się z widzami także swoimi emocjami, które zawsze pojawiają się przy tego typu programach. Już na konferencji TVP można było się przekonać, że towarzystwo kamer i aparatów fotograficznych im nie przeszkadza: bez skrępowania całowali się i przytulali na ściance.

– Są nierozłączni. Nie zawsze kończą treningi o tej samej porze, ale nigdy się nie zdarzyło, aby opuszczali salę treningową osobno – mówi w rozmowie z „Party” osoba związana z produkcją „Dance, dance, dance”.

Skok w dorosłość

Wiktoria i Adam świetnie zdają sobie sprawę ze swojej pozycji w show-biznesie. Wystarczy przejrzeć ich profile w mediach społecznościowych, aby dostrzec, że nauczyli się już wykorzystywać swój potencjał reklamowy. Razem wzięli udział w kampanii luksusowych perfum, a ostatnio także związali się z jedną z młodzieżowych marek modowych. Według specjalistów oboje mogą dziś żądać za posty sponsorowane nawet 8–10 tys. złotych.

– Kiedy okazało się, że Antoni Królikowski rozstał się z Julią Wieniawą, domy mediowe i reklamodawcy natychmiast zaczęli szukać pary, która mogłaby ich zastąpić. Wiktoria i Adam doskonale się do tej roli nadają. Czas pokaże, czy będą gwiazdami tylko jednego, dwóch sezonów, czy też znajdą sposób, aby podtrzymać zainteresowanie sobą – dodaje Rafał Baran.

Wciąż nastolatki

Mimo swojego gwiazdorskiego statusu Wiktoria i Adam to wciąż przede wszystkim para... nastolatków. Obycie w show-biznesie nie chroni ich przed wpadkami, zwłaszcza kiedy rozmowa schodzi na kwestie uczuciowe. Wiktoria, zapytana w programie Kuby Wojewódzkiego o Adama, odparła: „Jestem jego pierwszą dziewczyną. Kiedyś nazywał mnie »parchem«, a dziś »minią«”. Trudno sobie wyobrazić, aby taka odpowiedź pojawiła się w ustach jakiejś innej, starszej gwiazdy w Polsce. Cóż, młodość ma swoje prawa...

Chociaż dzięki pracy na planie „Rodziny zastępczej”, a później „Rodzinki.pl” Wiktoria i Adam znali się od dziecka, podobno na pierwsze randki aktor przychodził z... tatą. Do pierwszego spontanicznego pocałunku doszło między nastolatkami dopiero podczas sylwestrowej nocy 2017 roku. Dopiero teraz para zaczyna wkraczać w dorosłość. Po maturze Adam planuje zdawać do akademii teatralnej. Wiktoria rok temu przyznała, że ze względu na udział w „Tańcu z Gwiazdami” nie miała czasu przygotować się do egzaminów na studia

i zamierza nadrobić to w tym roku. Wspólne mieszkanie będzie dla nich testem dojrzałości. Czy uda im się go zdać celująco?

