Od tygodni plotkuje się, że związek Adama Zdrójkowskiego i Wiktorii Gąsiewskiej przechodzi poważny kryzys. Wszystko zaczęło się od doniesień "Pudelka". Osoba z bliskiego otoczenia aktorów zdradziła w rozmowie z serwisem, że między Wiktorią a Adamem doszło do karczemnej awantury na planie "Rodzinki.pl". Tuż po niej aktorka wybuchła płaczem i przez długi czas nie mogła się uspokoić.

Zdrójkowski zdążył skomentować już te doniesienia. Jednak Wiktoria Gąsiewska do tej pory milczała. W końcu zdecydowała się umieścić w sieci wymowny komentarz. Zobaczcie sami!

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski są już ze sobą ponad dwa lata. Do tej pory wydawało się, że stanowią naprawdę dobraną parę. Niestety, najnowsze doniesienia przeczą temu obrazowi. Ponoć między młodymi aktorami nie dzieje się najlepiej. Nie dość, że kłócą się ze sobą w miejscu pracy, to jeszcze przestali zostawiać sobie pełne miłości komentarze na Instagramie.

To jest jakiś absurd. Była kłótnia, ale największą aferą jest to, że mamy po prostu kreta na planie, który rozpowiada wszystko, co się dzieje - powiedział wyraźnie zdenerwowany aktor w rozmowie z Plejadą.