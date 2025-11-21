Bartosz Żukowski i Ewa Coll pobrali się w 2007 roku. Ich małżeństwo trwało do 2015 roku, kiedy to para podjęła decyzję o rozstaniu. Rozwód okazał się niezwykle trudnym i długotrwałym procesem, jak ujawnił aktor w wywiadzie z Małgorzatą Ohme, sąd przeprowadził aż 30 rozpraw. Aktor wspomina ten okres jako wyjątkowo ciężki. W rozmowie powiedział, że to, co działo się na sali sądowej, było jak wyjęte z książek Orwella. Tego typu doświadczenia zostawiły głęboki ślad w jego psychice.

Bartosz Żukowski o rozstaniu z żoną: "Byłem uzależniony emocjonalnie"

Choć dla większości fanów Bartosz Żukowski kojarzy się z rolą zawsze uśmiechniętego i zadowolonego z życia Waldusia Kiepskiego ze "Świata według Kiepskich", to wcielający się w niego aktor ma za sobą prawdziwy dramat. Dziś Bartosz Żukowski nie tylko przeszedł ogromną wizualną metamorfozę, ale też tę wewnętrzną. W najnowszym wywiadzie aktor przyznał, że rozwód z Ewą Coll był dla niego wyjątkowo ciężkim doświadczeniem.

Mój świat się zawalił. Byłem tak zakochany w mojej żonie. Myślę, że to było jedno z bardziej traumatycznych doświadczeń w moim życiu - wyznał w rozmowie z Małgorzatą Ohme.

Żukowski opowiedział, że po czasie zrozumiał, iż był emocjonalnie uzależniony od swojej żony.

Zrozumiałem, że byłem od niej bardzo uzależniony emocjonalnie. To niekoniecznie jest dobre. Nie byłem chorobliwie zazdrosny, to nie o to chodzi. Ale byłem przekonany, że to jest na całe życie, że nic złego się nie wydarzy. Ufałem jej bezgranicznie - dodał.

Artysta był przekonany, że ich małżeństwo potrwa całe życie. Nie przewidywał takiego obrotu spraw.

Bartosz Żukowski gorzko o rozwodzie z Ewą Coll i opiece nad córką

Jednym z najbardziej bolesnych aspektów całej sytuacji była troska o ich córkę Polę. W momencie rozpoczęcia rozwodu dziewczynka miała zaledwie siedem lat. Żukowski powiedział, że wtedy: "o wszystko się obwiniasz, bo dziecko nie jest niczemu winne". Mimo napiętych relacji z byłą żoną, Bartosz Żukowski od początku miał możliwość kontaktów z dzieckiem. Byli małżonkowie ustalili opiekę naprzemienną, co pozwoliło aktorowi na regularne spędzanie czasu z córką. To było dla niego ogromnie ważne.

W rozmowie z Małgorzatą Ohme Bartosz Żukowski otwarcie przyznał, że rozpad małżeństwa był dla niego katastrofą życia. Podkreślił, że Ewa Coll była spełnieniem wszystkich jego oczekiwań, piękna, wykształcona i niezależna. Dlatego zakończenie tego związku było dla niego tak bolesne.

Jak obecnie wyglądają stosunki Bartosza Żukowskiego z byłą żoną?

Mimo początkowych napięć i licznych spotkań w sądzie sprzed lat, Bartosz Żukowski zaznacza że obecnie, po niemal dekadzie od rozwodu, jego relacje z byłą żoną, Ewą Coll, uległy znacznej poprawie.

Nawet nie chcę do tego wracać, bo to już było. To minęło. Teraz relacje między mną a moją byłą małżonką są co najmniej poprawne. Wszystko ewoluuje w bardzo fajnym kierunku. To ważne dla nas, a przede wszystkim dla Poli - podsumował.

Zobacz także: